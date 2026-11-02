به گزارش خبرگزاری مهر، راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان، روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در شهرها و مناطق مختلف استان لرستان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در مسیرهای تعیین‌شده به سمت محل‌های پایانی راهپیمایی حرکت خواهند کرد.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، زمان و مسیر راهپیمایی در مناطق مختلف استان به شرح زیر است:

زمان و مسیر راهپیمایی در شهرهای لرستان

خرم‌آباد؛ ساعت ۹ صبح: میدان شهدا، پل شهدا، سه‌راه اسدآبادی و مصلای الغدیر.

بروجرد؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان شهدا و میدان تختی.

الیگودرز؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان امام خمینی(ره) و میدان امام حسین(ع).

دورود؛ ساعت ۱۰ صبح: چهارراه معلم و میدان ولایت.

کوهدشت؛ ساعت ۹ صبح: مسجد صاحب‌الزمان(عج) و میدان امام خمینی(ره).

سلسله؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان امام خمینی(ره)، خیابان آیت‌الله بروجردی، خیابان کهمان و میدان عاشورا.

دلفان؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان بعثت، خیابان امام خمینی(ره) و میدان امام خمینی(ره).

ازنا؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان راه‌آهن و پارک ملت مقاوم.

پلدختر؛ ساعت ۹ صبح: خیابان هفتم تیر، میدان جهاد، خیابان شهید سلیمانی و میدان شهید بهشتی.

چگنی؛ ساعت ۱۰ صبح: مصلای نماز جمعه، خیابان بسیج، بلوار حضرت امام خمینی(ره) و مصلای نماز جمعه.

رومشکان؛ ساعت ۹ صبح: مزار شهید گمنام، خیابان امام خمینی(ره) و میدان امام خمینی(ره).

معمولان؛ ساعت ۹ صبح: خیابان امام خمینی(ره) و سه‌راه زاغه.

زاغه؛ ساعت ۱۰ صبح: خیابان امام خمینی(ره) و میدان امام خمینی(ره).

بیران‌شهر؛ ساعت ۱۰ صبح: مصلای نماز جمعه و دبیرستان شبانه‌روزی حضرت امام خمینی(ره).

اشترینان؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام حسن مجتبی(ع) و میدان امام خمینی(ره).

مؤمن‌آباد؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان بسیج و مصلای نماز جمعه.

سپیددشت؛ ساعت ۱۰ صبح: راه‌آهن و المان شهدا.

کوهنانی؛ ساعت ۱۰ صبح: مسجدالنبی(ص) و مزار شهدای گمنام.