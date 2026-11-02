به گزارش خبرگزاری مهر، راهپیمایی یومالله ۱۳ آبان، روز چهارشنبه ۱۳ آبانماه ۱۴۰۵، در شهرها و مناطق مختلف استان لرستان برگزار میشود و شرکتکنندگان در مسیرهای تعیینشده به سمت محلهای پایانی راهپیمایی حرکت خواهند کرد.
بر اساس برنامه اعلامشده، زمان و مسیر راهپیمایی در مناطق مختلف استان به شرح زیر است:
زمان و مسیر راهپیمایی در شهرهای لرستان
خرمآباد؛ ساعت ۹ صبح: میدان شهدا، پل شهدا، سهراه اسدآبادی و مصلای الغدیر.
بروجرد؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان شهدا و میدان تختی.
الیگودرز؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان امام خمینی(ره) و میدان امام حسین(ع).
دورود؛ ساعت ۱۰ صبح: چهارراه معلم و میدان ولایت.
کوهدشت؛ ساعت ۹ صبح: مسجد صاحبالزمان(عج) و میدان امام خمینی(ره).
سلسله؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان امام خمینی(ره)، خیابان آیتالله بروجردی، خیابان کهمان و میدان عاشورا.
دلفان؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان بعثت، خیابان امام خمینی(ره) و میدان امام خمینی(ره).
ازنا؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان راهآهن و پارک ملت مقاوم.
پلدختر؛ ساعت ۹ صبح: خیابان هفتم تیر، میدان جهاد، خیابان شهید سلیمانی و میدان شهید بهشتی.
چگنی؛ ساعت ۱۰ صبح: مصلای نماز جمعه، خیابان بسیج، بلوار حضرت امام خمینی(ره) و مصلای نماز جمعه.
رومشکان؛ ساعت ۹ صبح: مزار شهید گمنام، خیابان امام خمینی(ره) و میدان امام خمینی(ره).
معمولان؛ ساعت ۹ صبح: خیابان امام خمینی(ره) و سهراه زاغه.
زاغه؛ ساعت ۱۰ صبح: خیابان امام خمینی(ره) و میدان امام خمینی(ره).
بیرانشهر؛ ساعت ۱۰ صبح: مصلای نماز جمعه و دبیرستان شبانهروزی حضرت امام خمینی(ره).
اشترینان؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان امام خمینی(ره)، خیابان امام حسن مجتبی(ع) و میدان امام خمینی(ره).
مؤمنآباد؛ ساعت ۱۰ صبح: میدان بسیج و مصلای نماز جمعه.
سپیددشت؛ ساعت ۱۰ صبح: راهآهن و المان شهدا.
کوهنانی؛ ساعت ۱۰ صبح: مسجدالنبی(ص) و مزار شهدای گمنام.
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