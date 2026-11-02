به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی عصر دوشنبه در همایش سیاسی بصیرتی شبکه فرهنگی، صالحین و هادیان سیاسی نواحی مقاومت بسیج قم، با تشریح راهبرد دشمن در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: دشمن به این جمع‌بندی رسیده است که حملات نظامی و بمباران مناطق مختلف کشور به‌تنهایی نمی‌تواند اهداف موردنظرش را محقق کند و برای دستیابی به مقاصد خود درصدد تضعیف انسجام داخلی، ایجاد اختلاف و فراهم کردن زمینه بی‌ثباتی در کشور است.

وی افزود: جبهه مقابل در کنار اقدامات نظامی، از ابزارهای سیاسی، اقتصادی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماتیک نیز استفاده می‌کند تا با ایجاد شکاف در جامعه، وحدت و همبستگی ملی را تحت تأثیر قرار دهد، ازاین‌رو شناخت ماهیت جنگ ترکیبی و مقابله همه‌جانبه با آن ضرورتی اساسی است.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح کشور تصریح کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در بخش‌های مختلف زمینی، دریایی و هوافضا با وحدت، انسجام و تلاش شبانه‌روزی در حال انجام مأموریت‌های خود هستند و برای مقابله با تهدیدات دشمن آمادگی دارند.

جوانی با بیان اینکه مقابله با جنگ ترکیبی نیازمند رویکردی متناسب و چندوجهی است، گفت: همان‌گونه که دشمن در عرصه‌های مختلف با هماهنگی و برنامه‌ریزی اقدام می‌کند، ما نیز باید در حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماسی اقدامات منسجم و متناسبی داشته باشیم و مسئولان هر بخش با شناخت دقیق شرایط، برای مواجهه با تهدیدات برنامه‌ریزی کنند.

وی با اشاره به پیامدهای گسترش درگیری‌های منطقه‌ای افزود: پیش‌تر نسبت به احتمال توسعه دامنه جنگ و تبدیل آن از یک رویارویی منطقه‌ای به جنگی فرامنطقه‌ای هشدار داده شده بود و تحولات اخیر نشان داد که چنین درگیری‌هایی می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای کشورهای خارج از منطقه نیز به همراه داشته باشد.

دشمن در پی تضعیف انسجام داخلی است

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به اهمیت جنگ رسانه‌ای و شناختی اظهار کرد: یکی از عرصه‌های مهم جنگ ترکیبی، میدان رسانه است و به نظر می‌رسد در این حوزه با چالش‌هایی در زمینه حفظ انسجام و هماهنگی مواجه هستیم.

وی افزود: گاهی برخی رسانه‌های داخلی به‌جای تمرکز بر مقابله با عملیات رسانه‌ای و روانی دشمن، درگیر اختلافات و تقابل‌های داخلی می‌شوند، درحالی‌که دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف، ایجاد اخلال، نفوذ و فریب را برای هدف قرار دادن انسجام جامعه دنبال می‌کند.

جوانی با تأکید بر ضرورت شناسایی کاستی‌های موجود در عرصه رسانه گفت: باید نقاط ضعف خود را در بخش‌های مختلف، به‌ویژه حوزه رسانه، شناسایی و برطرف کنیم و اجازه ندهیم اختلافات و رفتارهای ناهماهنگ، زمینه تحقق اهداف دشمن را فراهم کند.

وی مقابله با جنگ ترکیبی را مستلزم جهاد ترکیبی دانست و افزود: این جنگ تنها به حوزه نظامی محدود نمی‌شود، بلکه عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، امنیتی، رسانه‌ای و دیپلماسی را نیز دربرمی‌گیرد و هر یک از این حوزه‌ها ابزارها و مختصات خاص خود را دارند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: یکی از مسئولیت‌های مهم هادیان سیاسی، تبیین ابعاد مختلف جنگ ترکیبی و آگاه‌سازی جامعه نسبت به شیوه‌ها و ابزارهای دشمن است، زیرا گاهی برخی رفتارها به دلیل نشناختن ماهیت این جنگ، ناخواسته در مسیری قرار می‌گیرد که به تحقق اهداف طرف مقابل کمک می‌کند.

وحدت، مهم‌ترین عامل ناکامی دشمن است

جوانی با اشاره به جایگاه وحدت و انسجام در منظومه فکری انقلاب اسلامی بیان کرد: امروز در شرایط یک نبرد راهبردی و سرنوشت‌ساز، بیش از هر زمان دیگری به همدلی و وحدت نیاز داریم، چراکه یکی از مهم‌ترین امیدهای دشمن، ایجاد تفرقه و اختلاف در میان مردم است.

وی با اشاره به دیدگاه‌های امام خمینی(ره) درباره ولایت فقیه اظهار کرد: امام راحل با صراحت درباره ولایت فقیه سخن گفته‌اند و در عین حال، میان مقامات معنوی معصومان(ع) و جایگاه ولایت فقیه تفاوت قائل شده‌اند و ولایت را عامل وحدت‌بخش امت معرفی کرده‌اند.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی افزود: امام خمینی(ره) همواره بر وحدت کلمه به‌عنوان رمز پیروزی انقلاب اسلامی تأکید داشتند و امروز نیز پیروان ولایت باید در روابط و مناسبات خود، روحیه همدلی و همراهی را تقویت کنند.

وی تصریح کرد: موضوع ولایت باید با نگاهی اعتقادی و توحیدی مورد توجه قرار گیرد و کسانی که در این مسیر فعالیت می‌کنند، باید در عمل نیز به تقویت همبستگی و پرهیز از اختلاف کمک کنند.

جوانی با اشاره به مسئولیت هادیان سیاسی در شرایط کنونی گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به شناخت دقیق صحنه، فهم صحیح رهنمودهای رهبری، تقویت وحدت ملی و تبیین ابعاد جنگ ترکیبی دشمن نیاز داریم و هادیان سیاسی باید با آگاهی و بصیرت، در عرصه روشنگری و آگاهی‌بخشی حضوری فعال داشته باشند.

هادیان سیاسی باید شناخت عمیقی از میدان داشته باشند

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اشاره به ماهیت راهبردی تقابل کنونی اظهار کرد: امروز با یک رویارویی سرنوشت‌ساز مواجه هستیم که شناخت مختصات آن، مسئولیت مجموعه‌های مختلف، به‌ویژه هادیان سیاسی را سنگین‌تر می‌کند.

وی افزود: نخستین مسئولیت هادیان سیاسی این است که پیش از هر اقدامی برای درک عمیق و صحیح مطالب و رهنمودهای رهبری تلاش کنند، چراکه افرادی که مسئولیت روشنگری، بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی در جامعه را بر عهده دارند، ابتدا باید خود به شناخت دقیق مسائل و موضوعات دست یافته باشند.

جوانی با اشاره به اهداف و آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: هدف نهایی انقلاب اسلامی، تمدن‌سازی اسلامی و فراهم کردن زمینه رشد، تعالی و سعادت انسان است و این آرمان برآمده از تعالیم دین مبین اسلام و آموزه‌های قرآن کریم است.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین اهداف راهبردی جمهوری اسلامی در عرصه منطقه‌ای گفت: اخراج آمریکا از منطقه و پایان دادن به موجودیت رژیم صهیونیستی از جمله اهدافی است که باید ابعاد، مبانی و ضرورت‌های آن برای جامعه به‌درستی تبیین شود.

معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پایان بر ضرورت شناخت همه‌جانبه تحولات و برنامه‌ریزی متناسب برای مواجهه با تهدیدات تأکید کرد و گفت: تحقق این مهم نیازمند آگاهی‌بخشی مستمر، تقویت وحدت و انسجام ملی و هماهنگی در تمامی عرصه‌هایی است که دشمن برای پیشبرد اهداف خود در آنها فعالیت می‌کند.