به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی روشن عصر دوشنبه در چهل‌ویکمین جلسه قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم، با اشاره به ضرورت صیانت از چرخه تولید در شرایط محدودیت انرژی اظهار کرد: واحدهای صنعتی و کشاورزی که تجهیزات لازم برای استفاده از سوخت جایگزین را نصب کرده باشند، در زمان محدودیت گاز طبیعی می‌توانند از گاز مایع (LPG) استفاده کنند و فعالیت تولیدی خود را بدون وقفه ادامه دهند.

وی افزود: با توجه به شرایط ناترازی انرژی، گاز مایع به‌عنوان سوخت جایگزین برای تمامی واحدهایی که زیرساخت و تجهیزات مورد نیاز برای استفاده از سوخت دوم را فراهم کرده باشند، تأمین و در دسترس قرار خواهد گرفت تا محدودیت در شبکه گاز طبیعی موجب توقف فعالیت این واحدها نشود.

دبیر و جانشین استاندار در قرارگاه انرژی استان با اشاره به شناسایی و معرفی واحدهای تولیدی مشمول این طرح از سوی دستگاه‌های متولی بیان کرد: ادارات کل صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی باید واحدهای صنعتی و کشاورزی نیازمند سوخت جایگزین را معرفی کنند تا روند تأمین سوخت مورد نیاز آنها با آمادگی بیشتری دنبال شود.

روشن با تأکید بر لزوم مشارکت سایر واحدهای تولیدی در اجرای این برنامه تصریح کرد: واحدهایی که تاکنون تجهیزات استفاده از سوخت دوم را تهیه و نصب نکرده‌اند، باید هرچه سریع‌تر برای فراهم کردن زیرساخت‌های لازم اقدام کنند تا در صورت اعمال محدودیت در تأمین گاز طبیعی، امکان استفاده از گاز مایع و استمرار فعالیت آنها وجود داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: فراهم بودن امکان استفاده از سوخت جایگزین، زمینه تداوم فعالیت واحدهای صنعتی و کشاورزی را در دوره محدودیت‌های احتمالی انرژی فراهم می‌کند و آمادگی واحدها در این زمینه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

الگوی مصرف انرژی به‌صورت مستمر پایش می‌شود

دبیر قرارگاه انرژی استان قم در بخش دیگری از این جلسه با اشاره به ضرورت اصلاح الگوی مصرف و استفاده بهینه از منابع انرژی گفت: نظارت بر میزان مصرف انرژی و میزان پایبندی دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف به ضوابط ابلاغی، از برنامه‌های مستمر قرارگاه است.

روشن از فعالیت گروه‌های نظارتی در بخش‌های مختلف خبر داد و افزود: تیم‌های پایش و نظارت با حضور در ادارات، مراکز آموزشی و درمانی، واحدهای تجاری و صنفی، نحوه مصرف انرژی و میزان اجرای مصوبات ابلاغی را بررسی می‌کنند.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت دستورالعمل‌های مدیریت مصرف انرژی اظهار کرد: ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و مجموعه‌های مشمول، به‌صورت مستمر انجام می‌شود تا میزان انطباق مصرف با الگوهای تعیین‌شده مشخص و اجرای مصوبات در بخش‌های مختلف دنبال شود.

کارکنان ادارات از حمل‌ونقل عمومی استفاده کنند

روشن همچنین با اشاره به برنامه‌های مدیریت مصرف سوخت در دستگاه‌های اجرایی استان بیان کرد: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، کارکنان ادارات دولتی موظف هستند یک روز در هفته بدون استفاده از خودروی شخصی و با بهره‌گیری از وسایل حمل‌ونقل عمومی در محل کار حاضر شوند.

وی اجرای این دستورالعمل را بخشی از برنامه مدیریت مصرف سوخت دانست و بر ضرورت همراهی کارکنان دستگاه‌های دولتی در عملیاتی شدن این شیوه تأکید کرد.

در پایان چهل‌ویکمین جلسه قرارگاه بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی استان قم، بر همکاری دستگاه‌های اجرایی، واحدهای صنعتی و بخش کشاورزی برای اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف، آماده‌سازی تجهیزات سوخت دوم و تأمین سوخت جایگزین تأکید شد تا ضمن رعایت الگوی مصرف انرژی، پایداری فعالیت‌های تولیدی حفظ و از ایجاد وقفه در چرخه تولید جلوگیری شود.