به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد افقهی شامگاه دوشنبه در دویست‌ و چهل‌ و هفتمین اجتماع شبانه چناران با اشاره به ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان اظهار کرد: دشمن تا بن دندان مسلح حتی با شهادت رهبر، فرماندهان و سرداران کشور نیز نتوانسته به اهداف خود دست یابد و پس از ماه‌ها مواجه با مقاومت و استقامت مردم ایران، در تحقق نقشه‌های خود ناکام مانده است.

سخنران اجتماع شبانه چناران با اشاره به بازتاب تحولات در رسانه‌های بین‌المللی بیان کرد: اعتراف برخی سیاستمداران، تحلیلگران و اندیشمندان غربی به ظرفیتهای مدیریتی و راهبردی ایران، بیانگر آمادگی کشور برای مقابله با تهدیدهای گسترده دشمنان است، واقعیتی که نشان می‌دهد طرف مقابل در محاسبات خود با چالشهای جدی مواجه شده است.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با فرماندهان ارشد نیروهای مسلح تصریح کرد: آمادگی رزمی و راهبردی نیروهای مسلح ایران در بالاترین سطح قرار دارد و در صورت تکرار حملات دشمن، این نیروهای مقتدر کشور هستند که زمان و پایان میدان نبرد را تعیین خواهند کرد چرا که توانمندیهای دفاعی ایران، ظرفیت مقابله با تهدیدها و پاسخ به هرگونه تعرض را دارد.

افقهی، اقتدار نظامی و وحدت مردمی را دو مؤلفه اساسی پیروزی ایران دانست و خاطرنشان کرد: حضور مستمر مردم در میدانها و خیابانها طی هشت ماه گذشته، امتداد روحیه ایثار و مقاومت دوران دفاع مقدس است حضوری که نقش مهمی در صیانت از تمامیت ارضی و عزت ملی داشته و همچنان دارد.

سخنران اجتماع شبانه چناران با اشاره به پیوند حضور مردم با آرمانهای شهدا و روحیه استکبارستیزی ملت ایران افزود: مناسبتهایی همچون ۱۳ آبان، یادآور مسئولیت همگانی در پاسداری از ارزشها و حفظ سنگرهای مختلف اجتماعی است و هر فرد، متناسب با جایگاه و مسئولیت خود، باید در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور ایفای نقش کند.

وی با تأکید بر مسئولیت دانش‌آموزان در عرصه علم و دانش اظهار کرد: سنگر اصلی دانش‌آموزان، مدرسه و کلاس درس است آنان باید با جدیت در مسیر تحصیل و کسب علم گام بردارند و با فتح قله‌های علمی، زمینه اقتدار و پیشرفت آینده کشور را فراهم کنند.

افقهی با اشاره به پیوند حضور مردم با آرمانهای شهدا و روحیه استکبارستیزی ملت ایران گفت: مناسبتهایی همچون ۱۳ آبان، یادآور مسئولیت همگانی در پاسداری از ارزشها و حفظ سنگرهای مختلف اجتماعی است و هر فرد، متناسب با جایگاه و مسئولیت خود، باید در مسیر پیشرفت و سربلندی کشور ایفای نقش کند.

سخنران اجتماع شبانه چناران افزایش بصیرت و خودباوری را از دیگر ضرورتهای امروز جامعه برشمرد و افزود: نباید تحت تأثیر تبلیغات و جنگ روانی رسانه‌های دشمن قرار گرفت بلکه باید با سلاح آگاهی، شناخت و بصیرت، قدرت تشخیص و اعتماد به‌ نفس خود را ارتقا دهیم.

وی روحیه جهادی، کار جمعی و فرهنگ بسیجی را سومین سنگر مهم جامعه دانست و تأکید کرد: هر فرد در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار دارد، باید در سنگر خدمت، تلاش، تقوا، امیدآفرینی و مسئولیت‌ پذیری پیشگام باشد.

افقهی با اشاره به ضرورت پایبندی به آرمانهای انقلاب و شهدا خاطرنشان کرد: امروز با امام شهیدمان عهد می‌بندیم که با تکیه بر عنایت الهی تا آخرین قطره خون در مسیر پاسداری از آرمانهای کشور، حفظ عزت و سربلندی میهن اسلامی و صیانت از ارزشهای آن ثابت‌ قدم بمانیم.