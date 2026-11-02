به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله نقی‌زاده، گفت: در جلسه شورا درخصوص پروژه ضلع شرقی کرمان‌مال مواردی مطرح شد؛ اول اینکه پروژه بدون ردیف بودجه و بدون مصوبه شورا اجرا شده که این موضوع کاملاً خلاف واقع است؛ چراکه پروژه مذکور که بوستانی در ضلع شرقی کرمان‌مال و جنب ورودی بازار قلعه از سمت خیابان امام(ره) است، در بودجه سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده و با شماره ۱۴۰۹۲۰۱۱۲ در بودجه مشخص است.

وی افزود: این پروژه در بودجه، تحت عنوان طراحی، نظارت و اجرای بوستان در ضلع شرقی ساروج پارس، از طریق سامانه ستاد به مناقصه گذاشته شده و در مهرماه ۱۴۰۴ قرارداد اجرای پروژه منعقد و کار اجرای پروژه شروع شده است.

وی درخصوص اینکه آیا پروژه اولویت دارد یا خیر گفت: وقتی پروژه‌ای در بودجه شهرداری پیش‌بینی و مصوب می‌شود، یکی از ماموریت‌های شهرداری محسوب می‌شود و قاعدتاً باید اجرا شود؛ ضمن اینکه این پروژه در یکی از محله‌های مهم و قدیم شهر و در دل بافت تاریخی شهر کرمان قرار دارد، در حال اجراست که متاسفانه در گذشته مورد بی‌مهری قرار گرفته و امروز جزو محله‌های کم‌برخوردار محسوب می‌شود.

سخنگوی شهرداری کرمان ادامه داد: اگر امروز هم به رویه گذشته عمل کنیم و با بی‌توجهی از این سرمایه و میراث ارزشمند عبور کنیم، متحمل خسارتی خواهیم شد که در آینده شاید دیگر فرصت جبران آن را نداشته باشیم! دقیقا شبیه به اتفاقی که برای تعداد قابل توجهی از ابنیه تاریخی و ارزشمندی افتاد که به‌دلیل بی‌توجهی‌ تخریب شده و از بین رفته است.

وی در خصوص مواردی ازجمله عدم دسترسی مردم به این بوستان و اینکه پروژه صرفاً برای زیباسازی بخشی از محدوده کرمان‌مال اجرا شده، گفت:اولاً که یک فضای متروکه و ناایمن، در یکی از محله‌های اصیل و بافت تاریخی کرمان به یک فضای امن و کاملاً زیبا تبدیل شده؛ همچنین عزیزانی که قصد دارند از پارکینگ طبقاتی کرمان‌مال به سمت میدان ارگ و بازار بروند، به سادگی دسترسی پیدا می‌کنند.

وی افزود: نکته بعدی در راستای احیای بافت تاریخی است که طی دوسال گذشته شهرداری کرمان اقدامات ارزشمندی در این زمینه انجام داده و بارها ازسوی مردم و مدیران ارشد استان مورد تقدیر قرار گرفته و همین الان، در کنار این بوستان، برخی از مغازه‌داران بازار قلعه، به بهسازی غرفه‌های خود اقدام کردنده‌اند؛ یعنی مغازه‌داران این بازار به رونق آن امیدوار شده‌ند که شبیه به اتفاقی است که برای بازار قلعه‌محمود افتاده و تغییر ورودی شهرداری منطقه پنج، از کوچه شماره شش خیابان امام(ره) به بازار قلعه‌محمود، موجب رونق این بازار شده است.

سخنگوی شهرداری کرمان، به جمله دیگر این عضو شورا اشاره و تصریح کرد: ایشان گفته‌اند اجرای این پروژه برای مردم فایده‌ای ندارد و مردم از آن استفاده نمی‌کنند و بیشتر اتباع خارجی از آن استفاده خواهند کرد که البته در محدوده بافت تاریخی، تعدادی از اتباع خارجی سکونت دارند که تعدادی از این افراد، به‌صورت قانونی در شهر کرمان زندگی می‌کنند، اما پیش از آنکه این افراد اتباع خارجی باشند، انسان هستند؛ بنابراین، گاهی باید پیش از استفاده از هر جمله‌ای، به بار معنایی آن جمله دقت کنیم.

وی با اشاره به اینکه پروژه مذکور هنوز تکمیل نشده؛ ضمن اینکه در روند اجرا تاکنون به‌صورت کامل بر پروژه نظارت و تمام اصول زیرسازی رعایت شده است، گفت: این عضو شورا به نشست بخشی از پروژه اشاره کردند که باید گفت بخش کوچکی از یکی از دیوارهای یک باغچه‌ پروژه به‌دلیل آسیب‌دیدن لوله آب و نفوذ آب نشست کرده که در حین انجام کار، ترمیم و اصلاح شده؛ بنابراین، بزرگ‌نمایی این موضوع نیز کار درستی نیست.

نقی‌زاده، به زحمات و تلاش‌های بخش‌های مختلف شهرداری کرمان اشاره کرد و گفت: امروز همکاران من در خانواده بزرگ شهرداری، به‌صورت جهادی کار کرده و امید را در جامعه تزریق می‌کنند؛ بنابراین، باید مراقب باشیم و به بار معنایی‌ای که پشت جملات ما قرار دارد، توجه کنیم؛ چراکه شاید این جمله ما موجب ایجاد یأس و ناامیدی در جامعه شود؛ پس خواهش می‌کنم برای استفاده از جملات، دقت بیشتری داشته باشیم تا مصداق این شعر نباشیم که: «چون وا نمی‌کنی گرهی خود گره مباش/ ابروگشاده باش اگرچه دستت گشاده نیست.»