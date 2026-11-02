به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت الله هاشمی در نشست با نیروها و کارکنان این جمعیت با اشاره به اهمیت جدی گرفتن وضعیت آماده‌باش، افزود: حضور به‌موقع کارکنان در محل خدمت، بررسی مستمر وضعیت خودروها، تجهیزات امدادی و امکانات ارتباطی و نگهداری صحیح از تجهیزات از الزامات آمادگی در شرایط اضطراری است.

وی گفت: شناسایی و آماده‌سازی مراکز اسکان اضطراری از جمله مساجد، مدارس و سالن‌های ورزشی، اطلاع‌رسانی درباره محل این مراکز و هماهنگی با مسئولان محلی در دستور کار باشد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان بر لزوم پیش‌بینی منابع سوخت و انرژی جایگزین، بررسی آمادگی مراکز درمانی و داروخانه‌ها و آموزش و آگاه‌سازی مردم تأکید کرد و افزود: پیگیری این اقدامات در تمامی شعب شهرستانی ضروری است.

وی با اشاره به ارزیابی آمادگی هلال‌احمر زنجان در مانور کشوری ساعت صفر، گفت: این مانور با هدف ارزیابی توان عملیاتی جمعیت هلال‌احمر استان زنجان، در پایگاه امدادونجات شمال‌غرب زنجان برگزار شد.

هاشمی افزود: در این مانور، پس از اعلام فراخوان، اقدامات عملیاتی از جمله برپایی اردوگاه اسکان اضطراری انجام گرفت، هم‌زمان، هفت شهرستان استان نیز با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، آمادگی خود را اعلام کردند که بر اساس ارزیابی انجام‌شده، عملکرد عملیاتی استان قابل قبول بود.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان زنجان گفت: سرعت عمل در دقایق اولیه حوادث، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی توان عملیاتی نیروهای امدادی است و نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش تلفات و خسارات دارد.

وی افزود: استقرار نیروهای واکنش سریع، تأمین تجهیزات و خودروهای امدادی و توسعه آموزش‌های همگانی، ظرفیت پاسخگویی جمعیت هلال‌احمر استان زنجان را تقویت کرده است تا در شرایط بحرانی، خدمات امدادی در سریع‌ترین زمان ممکن به حادثه‌دیدگان ارائه شود.