https://mehrnews.com/x3dvF5 ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ کد مطلب 6998036 استانها خراسان شمالی استانها خراسان شمالی ۱۱ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۵۰ تداوم حضور شیروانیها در شب دویست و چهل و هفتم تجمعات شبانه شیروان- مردم شیروان با گذشت ۲۴۷ شب از شروع تجمعات، پرشور در میدان خیابان حاضرند. دریافت 4 MB کد مطلب 6998036 کپی شد مطالب مرتبط محمدزاده قانعی: راهپیمایی ۱۳ آبان در شیروان ساعت ۹ آغاز میشود شیروان میزبان ۶۰ زائر عراقی عازم مشهد الرضا(ع) درویشی: سنتهای الهی پشتوانه استقامت در برابر دشمنان است سلماسی هادر ۲۴۷ امین شب از اجتماع شبانه پای انقلاب و رهبری ایستادهاند خروش بارانی مردم رشت در اجتماع دویست و چهل و هفتم یادواره ۱۰۷ شهید دانش آموز و ۱۱ شهید فرهنگی در شیروان برگزار شد ۲۴۶ شب ایستادگی مردم شیروان در میدان ۲۴۵ شب ایستادگی شیروانیها در میدان غزلی: اسفراین ۲۲ آبان میزبان پیکر مطهر ۲ شهید گمنام میشود برچسبها شیروان تجمع مردمی ایران
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