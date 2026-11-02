به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد جنتی، شامگاه دوشنبه در جمع مردم سنندج با اشاره به جایگاه زنان در قرآن کریم اظهار کرد: خداوند متعال در قرآن، حضرت آسیه همسر فرعون و حضرت مریم(س) را به‌عنوان الگوهایی برای همه مؤمنان، اعم از زنان و مردان، معرفی کرده است.

وی با بیان اینکه یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این بانوان، مبارزه با طاغوت و ایستادگی در مسیر حق بود، افزود: حضرت آسیه(س) با وجود برخورداری از جایگاه ویژه در دستگاه فرعون، ایمان به خداوند را بر تمام موقعیت و امکانات خود ترجیح داد و در برابر ظلم و استبداد ایستادگی کرد.

مدیرکل امور مبلغات سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به ماجرای ماشطه، همسر مؤمن آل فرعون، بیان کرد: این بانوی مؤمن در مسیر ایمان و اعتقاد خود، با وجود تهدیدهای فرعون و مشاهده شهادت فرزندانش، از باور توحیدی خود دست نکشید و در نهایت به شهادت رسید.

جنتی ادامه داد: این ایستادگی و ایمان عمیق، چنان جایگاهی برای این بانوی بزرگوار ایجاد کرد که در روایات، از مقام و منزلت والای او یاد شده است.

نقش محوری زنان در پیروزی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

وی با اشاره به نقش زنان در تحولات تاریخی و اجتماعی تصریح کرد: زنان مؤمن همواره در جبهه حق، پیشگام و پیشران حرکت‌های بزرگ بوده‌اند و امام خمینی(ره) نیز بر نقش تعیین‌کننده زنان در شکل‌گیری و پیروزی انقلاب اسلامی تأکید داشتند.

مدیرکل امور مبلغات سازمان تبلیغات اسلامی کشور خاطرنشان کرد: در دوران دفاع مقدس نیز صبر، استقامت و حمایت مادران و همسران شهدا، نقش مهمی در تداوم دفاع از کشور داشت؛ به‌گونه‌ای که روحیه و همراهی آنان یکی از عوامل مؤثر در ایستادگی ملت ایران بود.

جنتی با تأکید بر نقش زنان در شرایط کنونی کشور گفت: زنان جامعه اسلامی و ایرانی با تأسی از مکتب حضرت فاطمه زهرا(س)، در عرصه‌های مختلف اجتماعی و فرهنگی نقش‌آفرین هستند و در مسیر دفاع از استقلال، امنیت و عزت کشور از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نمی‌کنند.

وی افزود: زنان کردستان نیز در طول تاریخ نشان داده‌اند که با غیرت، ایمان و روحیه مقاومت، همواره در دفاع از سرزمین و ارزش‌های ملی و دینی خود پیشگام بوده‌اند.

ضرورت حفظ روحیه مقاومت در برابر دشمنان

مدیرکل امور مبلغات سازمان تبلیغات اسلامی کشور با اشاره به توطئه‌ها و فشارهای دشمنان علیه ملت ایران اظهار کرد: دشمنان تلاش می‌کنند با ایجاد فشارهای اقتصادی و القای ناامنی، روحیه مقاومت مردم را تضعیف کنند؛ اما ملت ایران با تکیه بر ایمان و اعتقادات دینی خود، در برابر این فشارها ایستادگی خواهد کرد.

جنتی تأکید کرد: مشکلات اقتصادی کشور نیازمند تدبیر و رسیدگی مسئولان است و نباید بهانه‌ای برای تضعیف روحیه ملی و عقب‌نشینی از آرمان‌های انقلاب و استقلال کشور شود.

وی در پایان با تأکید بر جایگاه حضرت فاطمه زهرا(س) در فرهنگ و اعتقادات جامعه اسلامی گفت: عشق و ارادت به خاندان اهل بیت(ع) و تأسی از سیره حضرت زهرا(س)، زمینه‌ساز تقویت روحیه ایثار، مقاومت و حرکت جامعه به سوی پیشرفت، آرامش و پیروزی خواهد بود.