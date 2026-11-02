به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید حسین مؤمنی شامگاه دوشنبه در مراسم عزاداری هیئت هنر و رسانه استان قم، با اشاره به جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا(س) در منظومه اعتقادی شیعه اظهار کرد: هیچ شیعه‌ای را نمی‌توان یافت که با حضرت زهرا(س) پیوند عاطفی نداشته باشد و همه شیعیان به واسطه انتساب به خاندان اهل‌بیت(ع)، به‌گونه‌ای با آن بانوی بزرگوار ارتباط معنوی و عاطفی دارند.

وی با اشاره به روایاتی درباره جایگاه پیامبر اکرم(ص) و امیرالمؤمنین علی(ع) به عنوان پدران امت افزود: بر اساس این روایات، از حضرت زهرا(س) و حضرت خدیجه(س) مبز می توان به عنوان مادران امت اسلامی یاد کرد و این تعبیر بیانگر گستره محبت، عاطفه و جایگاه مادری این دو بانوی بزرگوار در میان پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) است.

این سخنران مذهبی با اشاره به واپسین لحظات زندگی حضرت فاطمه زهرا(س) بیان کرد: در نقل‌های تاریخی و روایی، جلوه‌هایی از حالات معنوی و رنج‌های آن حضرت در روزهای پایانی عمر شریفشان روایت شده است که تأمل در این گزارش‌ها، عمق مصیبت و مظلومیت ایشان را آشکار می‌کند.

مؤمنی گفت: در برخی نقل‌ها آمده است که آن حضرت در واپسین لحظات زندگی، از اسماء خواستند در انجام مقدمات وضو به ایشان کمک کند و پس از آن برای اقامه نماز آماده شدند.



وی با اشاره به شدت مصائب واردشده بر حضرت فاطمه زهرا(س) اظهار کرد: حوادث تلخ روزهای پایانی زندگی آن حضرت و آسیب‌هایی که در جریان آن وقایع متحمل شدند، از مصائب سنگین تاریخ اهل‌بیت(ع) به شمار می‌رود و یادآوری این حوادث، عمق اندوه خاندان پیامبر(ص) را نمایان می‌کند.



این سخنران مذهبی با اشاره به واکنش امام حسن مجتبی(ع) به مصیبت مادر افزود: در میان اهل‌بیت(ع)، اندوه امام حسن مجتبی(ع) در فراق حضرت زهرا(س) جایگاه ویژه‌ای دارد و باید درباره چرایی شدت حزن و گریه آن حضرت در مصیبت مادر تأمل کرد.



وی با اشاره به مفهوم تحیر در ادبیات روایی اهل‌بیت(ع) تصریح کرد: تحیر در زندگی روزمره انسان ممکن است به معنای ناتوانی در انتخاب میان چند مسیر باشد، اما در بیان مصائب اهل‌بیت(ع)، این واژه بیانگر شدت و عظمت اندوه و شرایطی است که ابعاد مصیبت، انسان را در وضعیتی فراتر از حزن معمولی قرار می‌دهد.



مؤمنی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا(س) در فرهنگ انتظار و ارتباط معنوی شیعیان با امام عصر(عج) گفت: ایام فاطمیه و شهادت مادر سادات، فرصت ارزشمندی برای بازنگری در رابطه معنوی با اهل‌بیت(ع) و تجدید عهد با امام زمان(عج) است.



وی با تأکید بر ضرورت توجه به سیره و مظلومیت حضرت زهرا(س) خاطرنشان کرد: محبت به آن حضرت نباید تنها در برگزاری مجالس عزاداری خلاصه شود، بلکه این مجالس باید زمینه تعمیق معرفت، تقویت پیوند قلبی با خاندان عصمت و طهارت(ع) و توجه بیشتر به جایگاه امام عصر(عج) را فراهم کند.