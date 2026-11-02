https://mehrnews.com/x3dvFx ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۲ کد مطلب 6998058 استانها آذربایجان غربی استانها آذربایجان غربی ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۰:۵۲ سلماسی هادر ۲۴۷ امین شب از اجتماع شبانه پای انقلاب و رهبری ایستادهاند ارومیه - اجتماع شبانه مردم انقلابی سلماس در شب دویست و چهل و هفت مقاومت ملی در خیابان برگزار شد. دریافت 22 MB کد مطلب 6998058 کپی شد مطالب مرتبط پویش تونل پرچم در اجتماع ۲۴۷ مردم شهرکرد تداوم حضور شیروانیها در شب دویست و چهل و هفتم تجمعات شبانه شب ۲۴۷ لنگرود؛ مردم زیر بارش شدید باران پای عهد ایستادند برچسبها تجمع مردمی بیعت با رهبر انقلاب شهرستان سلماس
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