به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد ربیع درویشی، در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با اشاره به نقش سنت‌های الهی در تحولات اجتماعی و سیاسی اظهار کرد: دشمنان جمهوری اسلامی ایران همواره از درک این واقعیت ناتوان بوده‌اند که چگونه این نظام با وجود فشارها، تهدیدها و توطئه‌های متعدد، همچنان استوار به مسیر خود ادامه می‌دهد.



وی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب در سال ۱۴۰۱ افزود: دشمنان تصور می‌کنند همه تحولات جهان بر اساس محاسبات و مناسبات سیاسی قابل تحلیل است، در حالی که در عالم هستی، افزون بر محاسبات مادی، قوانین و مناسبات دیگری نیز وجود دارد که از آن‌ها به‌عنوان سنت‌های الهی یاد می‌شود.



درویشی با بیان اینکه سنت الهی به معنای قانون و قاعده‌ای است که خداوند در عالم طبیعت و زندگی انسان قرار داده است، تصریح کرد: همان‌گونه که قوانین طبیعت همواره جاری هستند، سنت‌های الهی نیز قواعدی ثابت و تخلف‌ناپذیرند که قرآن کریم در آیات متعدد به آن‌ها اشاره کرده است.



یاری دین خدا، زمینه‌ساز نصرت الهی است



مشاور فرهنگی مدیرکل صداوسیمای استان کردستان یکی از مهم‌ترین سنت‌های الهی را وعده نصرت خداوند به یاری‌کنندگان دین الهی دانست و گفت: خداوند در قرآن کریم وعده داده است که هرکس دین او را یاری کند، از نصرت الهی برخوردار خواهد شد.



وی ادامه داد: یاری خداوند به معنای حرکت در مسیر دین، دفاع از ارزش‌های الهی و تلاش برای تحقق اهداف و آرمان‌های اسلامی است؛ البته این مسیر صرفاً با ادعا محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند اقدام، تلاش و حرکت عملی است.



درویشی با اشاره به آیه شریفه «لَئِن شَکَرتُم لَأَزیدَنَّکُم» اظهار کرد: شکرگزاری یکی دیگر از سنت‌های الهی است؛ به این معنا که اگر انسان نعمت‌های خداوند را در مسیر صحیح به کار گیرد و حق آن‌ها را ادا کند، خداوند بر آن نعمت‌ها می‌افزاید.



وی افزود: در مقابل، کفران نعمت و استفاده نادرست از ظرفیت‌ها و امکانات الهی نیز پیامدهای خود را به دنبال دارد و این موضوع نیز بخشی از قوانین و سنت‌های الهی است.



استقامت در مسیر حق، زمینه‌ساز تحقق وعده‌های الهی



مشاور فرهنگی مدیرکل صداوسیمای استان کردستان با اشاره به آیه شریفه «وَالَّذینَ جاهَدوا فینا لَنَهدِیَنَّهُم سُبُلَنا» بیان کرد: مجاهدت در راه خدا و تلاش مستمر در مسیر حق، از دیگر سنت‌هایی است که خداوند وعده هدایت و گشایش را در پی آن قرار داده است.



وی تأکید کرد: سنت‌های الهی دارای موضوع و نتیجه مشخص هستند؛ به این معنا که هرگاه انسان‌ها و جوامع خود را با شرایط و الزامات این سنت‌ها منطبق کنند، نتایج وعده داده‌شده نیز محقق خواهد شد.



درویشی در پایان با اشاره به تجربه جمهوری اسلامی ایران در عبور از مشکلات و فشارهای مختلف خاطرنشان کرد: هر زمان در مسیر صحیح حرکت کرده، به ارزش‌های الهی پایبند بوده و در برابر دشواری‌ها ایستادگی کرده‌ایم، آثار نصرت و حمایت الهی را مشاهده کرده‌ایم. ازاین‌رو، حفظ شکرگزاری نسبت به نعمت نظام اسلامی، رهبری و ولایت و استمرار حضور و ایستادگی در مسیر انقلاب، ضرورتی اساسی است.