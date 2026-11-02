به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در گفتگو با پایگاه خبری آکسیوس، توهمات تکراری روزهای گذشته اش را درباره ایران تکرار کرد و مدعی شد: برای تصمیم‌گیری درباره ازسرگیری درگیری‌ها در ایران عجله‌ای ندارم.

ترامپ به سخنان متناقض خود در قبال ایران ادامه داد و گفت: ما با ایرانی‌ها درحال صحبت هستیم و اوضاع به‌خوبی پیش می‌رود، اما مشکل این است که آنها تلاش می‌کنند وقت‌کشی کنند.

رئیس‌جمهوری آمریکا همچنین مدعی شد ایران خواهان دستیابی به توافق است و ممکن است چنین توافقی حاصل شود.

وی در ادامه ادعا کرد: ایران آن میزان از فوریت و شتابی را که ممکن است انتظار داشته باشید نشان نمی‌دهد، اما بیش از هر زمان دیگری خواهان دستیابی به توافق است.

ترامپ همچنین در شبکه اجتماعی خود در تروث سوشیال برای تأثیرگذاری بر بازار نفت در آستانه انتخابات میان دوره ای کشورش و خارج شدن از زیر فشار افکار عمومی ناشی از افزایش قیمت نفت در آمریکا، بار دیگر ادعا کرد: قیمت نفت با سرعتی سرسام‌آور در حال سقوط است؛ تقریباً ۱۰ دلار در هر بشکه کاهش یافته که یک رکورد است.

وی مدعی شد که این کار نتیجه آن است که مردم احساس می‌کنند جنگی با ایران رخ نخواهد داد. ایران می‌خواهد هرچه سریع‌تر به توافق دست یابد. ممکن است این اتفاق رخ دهد.