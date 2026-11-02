به گزارش خبرگزاری مهر، تقی کرمی روز دوشنبه به همراه مدیران کل حوزه معاونت با حضور در شهرستان هوراند، از تعدادی پروژه عمرانی و اداری بازدید کرد و در جریان مسائل و نیازمندی‌های این شهرستان قرار گرفت.

در نشست بررسی مسائل و مشکلات هوراند، موضوعات مختلفی از جمله پروژه‌های حوزه راه و آب، رفع تداخل اراضی، توسعه ظرفیت‌های گردشگری و تأمین نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت.

بخش دیگری از این برنامه به بررسی وضعیت پروژه‌های اداری اختصاص داشت و معاون استاندار از روند احداث مجتمع اداری شهرستان و ساختمان ستاد فرماندهی انتظامی بازدید کرد.

همچنین محل پیشنهادی برای احداث مجتمع اداری بخش چهاردانگه نیز مورد بررسی قرار گرفت تا وضعیت اجرای این طرح و نیازمندی‌های مربوط به آن ارزیابی شود.

کرمی در جریان این بازدیدها با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مشکلات و مطالبات شهرستان هوراند، پیگیری موضوعات مطرح‌شده، رفع موانع اجرایی و تسریع در تکمیل پروژه‌های عمرانی و اداری را مورد تأکید قرار داد.