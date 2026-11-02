به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به روند مذاکرات درباره ایران مدعی شد: ما در این زمینه به برخی پیشرفت‌ها دست یافتیم و خواهیم دید که آیا می‌توانیم پیشرفت بیشتری حاصل کنیم یا خیر.

ونس همچنین با گزافه گویی نسبت به تجاوز به ایران مدعی شد: برای ازسرگیری حملات به ایران هیچ ضرب‌الاجلی تعیین نکردیم.

ونس ادامه داد: گفتگوی خوبی با طرف ایرانی داشتیم و من و رئیس‌جمهور نسبت به احتمال دستیابی به توافق از طریق مذاکرات، احساس خیلی خوبی داریم.

معاون ترامپ در ادامه بدون اشاره به بدعهدی های مکرر آمریکا در طول مذاکرات و همراهی با رژیم صهیونیستی در تجاوز به ایران مدعی شد: رفتار ایران گاهی غیرقابل پیش‌بینی است و همان‌طور که رئیس‌جمهور تأکید می‌کند، همه گزینه‌ها، اعم از نظامی و غیرنظامی روی میز قرار دارند.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا به تهدیدات خود علیه ایران ادامه داد و مدعی شد: گزینه‌های نظامی و غیرنظامی همچنان روی میز هستند، اما قطعاً به پیشرفت‌هایی دست یافته ایم.

درحالی که ایران دانش هسته ای را خط قرمز خود می داند، ونس بدون اشاره به زرادخانه هسته ای رژیم صهیونیستی که عامل اصلی نا امنی در منطقه و جهان است، مدعی شد: هدف ما نابودی برنامه هسته‌ای ایران و تضمین عدم بازسازی آن است.

ونس گفت: علاقه و توجه جدی ایرانی‌ها به حاکمیت ملی خود و بازسازی اقتصادشان را احساس کردم.

معاون رئیس‌جمهور آمریکا بدون اشاره به خروج دولت اول ترامپ از برجام با بیان این که «مسیری برای دستیابی به توافق وجود دارد» مدعی شد: اما این امر مستلزم تعهد ایران به عدم بازسازی برنامه هسته‌ای خود است.

