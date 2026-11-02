به گزارش خبرگزاری مهر، مجید رستگاری از افتتاح مجموعه‌ای از طرح‌های مهم زیرساختی آب و برق در منطقه بادین‌آباد خبر داد و گفت: این طرح‌ها با حضور وزیر نیرو، استاندار آذربایجان غربی، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی و جمعی از مقامات و مسئولان استانی به بهره‌برداری می‌رسند.

وی با اشاره به ابعاد فنی و اجرایی این طرح‌ها اظهار کرد: شبکه آبیاری بادین‌آباد با سه ایستگاه پمپاژ و شبکه آبیاری حاج ابراهیم با دو ایستگاه پمپاژ، در مجموع امکان بهره‌مندی ۶ هزار هکتار از اراضی کشاورزی منطقه از شبکه‌های نوین آبیاری را فراهم می‌کنند.

رستگاری افزود: در بخش تأمین و انتقال انرژی نیز پست فوق‌توزیع ۲۰.۱۳۳ کیلوولت بادین با دو فیدر ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت‌آمپر و ظرفیت مجموع ۶۰ مگاولت‌آمپر، به همراه خط انتقال دو مداره ۱۳۲ کیلوولت بادین به بهره‌برداری خواهد رسید.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی با بیان اینکه برای اجرای مجموعه این طرح‌ها در مجموع حدود ۱۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و هزینه شده است، خاطرنشان کرد: اجرای همزمان زیرساخت‌های تأمین و توزیع آب و برق، نقش مهمی در توسعه ظرفیت‌های کشاورزی، ارتقای بهره‌وری منابع آب، تأمین پایدار انرژی و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی منطقه خواهد داشت.

رستگاری تأکید کرد: بهره‌برداری از این طرح‌ها گامی مهم در مسیر توسعه متوازن منطقه و فراهم‌سازی بستر مناسب برای رونق تولید و بهبود معیشت بهره‌برداران بخش کشاورزی است.