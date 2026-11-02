https://mehrnews.com/x3dvFN ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۲ کد مطلب 6998071 استانها مرکزی استانها مرکزی ۱۲ آبان ۱۴۰۵، ۱:۳۲ ۲۴۷ شب لبیک؛ بازخوانی عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب اراک- در این ویدئو ۲۴۷ شب لبیک و عزم استوار مردم دیار آفتاب در پاسداشت انقلاب را ملاحظه می کنید. دریافت 10 MB کد مطلب 6998071 کپی شد مطالب مرتبط میدان داری مردم محلات در شب ۲۴۸ تجدید میثاق با رهبری شکوه حضور مردم محلات در شب ۲۵۰ تجدیدعهد با رهبری کردکوی بار دیگر با حضور پرشور مردم به میدان آمد موج حضور شبانه مردم در خیابانهای بندرترکمن برچسبها اراک تجمع مردمی رهبر معظم انقلاب اسلامی
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