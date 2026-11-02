به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری عصر دوشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر، با اشاره به نقش مردم در حفظ اقتدار و امنیت کشور اظهار کرد: ملت ایران با وجود مشکلات و فشارهایی که در عرصه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی با آن مواجه است، با تکیه بر اتحاد، مقاومت و همدلی، مسیر عزت و اقتدار را با قدرت ادامه خواهد داد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه وحدت و انسجام ملی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت کشور محسوب می‌شود، افزود: ایستادگی مردم در برابر زورگویی‌ها و حضور آگاهانه آنان در صحنه‌های مختلف، نقش مهمی در خنثی‌سازی توطئه‌های دشمنان و تقویت جایگاه ملی و بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران داشته است.

ضرورت بازخوانی تاریخ مبارزات مردم بوشهر

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر با اشاره به فرارسیدن ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و روز دانش‌آموز، بر ضرورت بازخوانی و معرفی ظرفیت‌های تاریخی استان در مقابله با استعمار تأکید کرد.

وی با بیان اینکه بوشهر از پیشینه‌ای پرافتخار در مبارزه با استعمار برخوردار است، گفت: این سابقه تاریخی باید بیش از گذشته مورد توجه تاریخ‌نگاران، پژوهشگران و فعالان فرهنگی قرار گیرد و ابعاد مختلف آن به شکل مستند برای جامعه تبیین شود.

صفایی بوشهری پیشنهاد کرد برای ماندگاری این میراث تاریخی و انتقال آن به نسل‌های آینده، تولید کتاب و فیلم و همچنین برگزاری همایش‌های علمی و پژوهشی در دستور کار دستگاه‌های فرهنگی و نهادهای مرتبط قرار گیرد.

تأکید بر مشارکت مردم در مراسم تشییع شهدای گمنام

امام جمعه بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های فرهنگی به دلیل برگزاری باشکوه برنامه‌های دهه نخست فاطمیه، بر ضرورت استمرار و تقویت این فعالیت‌ها تأکید کرد و خواستار مشارکت گسترده اقشار مختلف مردم در برنامه‌های دهه دوم فاطمیه شد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای برگزاری آیین تشییع و وداع با پیکر مطهر شهدای گمنام تازه تفحص‌شده دوران هشت سال دفاع مقدس در نقاط مختلف استان خبر داد و حضور پرشور مردم در این مراسم را نشانه وفاداری به آرمان‌های شهدا و تقویت همبستگی و اقتدار ملی دانست.