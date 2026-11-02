به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزیر تجارت ترکیه در حاشیه چهل‌ودومین اجلاس کمیته دائمی همکاری‌های اقتصادی و تجاری سازمان همکاری اسلامی در استانبول، راهکارهای توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، تسهیل تردد کامیون‌ها و ترانزیت کالا و خدمات و رفع موانع موجود در مرزهای مشترک را بررسی کردند.

سیدعلی مدنی‌زاده در دیدار با عمر بولات، بر تقویت همکاری‌های گمرکی و مرزی دو کشور تأکید کرد.

در این نشست، دو طرف بر ایجاد کارگروه مشترک و برگزاری نشست‌های مستمر میان مدیران گمرکات مرزی با هدف بررسی، پیگیری و حل‌وفصل مشکلات اجرایی و عملیاتی توافق کردند.

تسهیل تردد کامیون‌ها و تدوین برنامه زمان بندی شده برای ترانزیت کالا و خدمات میان دو کشور از دیگر محورهای مهم این دیدار بود. طرفین همچنین بر ضرورت فعالیت شبانه‌روزی و ۲۴ ساعته گمرکات مرزی با هدف افزایش ظرفیت مبادلات، کاهش زمان توقف کامیون‌ها و تسریع فرآیندهای تجاری تأکید کردند.

در این ملاقات، وضعیت مرز بازرگان و مسائل و مشکلات موجود در این گذرگاه مهم تجاری مورد توجه ویژه قرار گرفت. همچنین برنامه در دست اجرای طرف ترکیه برای نوسازی و مدرن‌سازی گمرکات و تأثیر آن بر فرآیندهای تردد و ترانزیت کالا مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

در همین ارتباط، دو طرف بر ضرورت هماهنگی برای تسهیل عبور و مرور و جلوگیری از بروز اختلال در جریان تجارت تأکید کردند.

فعال‌سازی و بهره‌برداری مؤثر از ظرفیت سایر مرزهای مشترک برای تردد کامیون‌ها و مسافران و همچنین مدیریت و تسهیل عبور محموله‌های حساس، از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این دیدار بود. طرفین بر استفاده حداکثری از ظرفیت گذرگاه‌های مرزی و ایجاد هماهنگی‌های لازم برای روان‌سازی تردد در این مرزها تأکید کردند.

تشکیل کارگروه مشترک مناطق آزاد تجاری و صنعتی دو کشور نیز در این مذاکرات مطرح شد. در این زمینه، طرفین بر تسریع در بررسی اسناد و پیشنهادهای مرتبط با این کارگروه و فراهم‌سازی زمینه آغاز فعالیت آن تأکید کردند.

در بخش دیگری از این مذاکرات، مشکلات و موانع پیش‌روی فعالیت شرکت‌های ترکیه‌ای در ایران مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت پیگیری و حل‌وفصل مسائل این شرکت‌ها و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای تداوم و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری آنها تأکید شد.

در پایان، وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران و وزیر تجارت ترکیه با تأکید بر اهمیت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور، بر استمرار گفت‌وگوها، تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و گمرکی و پیگیری توافقات از طریق سازوکارهای مشترک با هدف تسهیل تجارت، توسعه ترانزیت و گسترش همکاری‌های اقتصادی تأکید کردند.