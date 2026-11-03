سید ناصر حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بررسی وضعیت تأمین انرژی در فصل زمستان، از راهکارهای خلاقانه و فناورانه این شرکت برای مدیریت مصرف و کاهش ناترازی گاز در استان خبر داد. وی با تأکید بر نقش کلیدی مشترکین خانگی، از امکان کسب درآمد در ازای کاهش مصرف گاز سخن گفت.

تبدیل صرفه‌جویی به درآمد برای مشترکین خانگی

مدیرعامل شرکت گاز استان البرز، در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره راهکارهای متقاعدکننده برای ترغیب مردم به صرفه‌جویی، اظهار داشت: «ما در تلاش هستیم تا به جای توصیه‌های شعاری، راهکارهای عملی و انگیزشی را جایگزین کنیم. در حال حاضر چهار شرکت کاربر در استان البرز فعال هستند که مشترکین خانگی می‌توانند با عضویت در پلتفرم‌های این شرکت‌ها، علاوه بر کاهش هزینه‌های جاری، در ازای هر میزان صرفه‌جویی، پاداش‌های نقدی قابل توجهی دریافت کنند.

وی افزود: هدف ما این است که با این رویکرد، هم به اقتصاد خانواده کمک کنیم و هم با جلوگیری از هدررفت انرژی، تضمین کنیم که گاز مورد نیاز تمامی مشترکین، به‌ویژه در نقاط انتهایی شبکه و استان‌های شمالی، به طور کامل تأمین شود.

پایش آنلاین دمای ادارات و نظارت بر بخش صنعت

مدیرعامل شرکت گاز البرز در خصوص مدیریت مصرف در بخش‌های دولتی و صنعتی تصریح کرد: امسال پایش مصرف در ادارات را به شدت تشدید کرده‌ایم. ما در حال تلاش برای استقرار سیستم پایش آنلاین دمای ادارات هستیم تا هر نهادی که الزامات صرفه‌جویی را نادیده بگیرد، راستی‌آزمایی شده و با محدودیت در مصرف گاز مواجه شود.

وی با اشاره به ارتباط بخش خانگی و صنعت افزود: «با توجه به اینکه ۹۲ درصد از مشترکین استان البرز را بخش خانگی تشکیل می‌دهند (حدود یک میلیون و ۷۶ هزار و ۵۰۰ مشترک)، نقش آن‌ها در مدیریت بحران بسیار تعیین‌کننده است. اگر مشترکین خانگی بتوانند تنها ۲۰ درصد از مصرف خود را کاهش دهند، محدودیت‌های اعمال شده بر بخش صنعت به طور چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.

بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و بازیافت حرارت در صنعت

حسینی در بخش دیگری از این گفتگو، به اقدامات فناورانه برای کاهش مصرف در بخش تولید پرداخت و گفت: «ما در حوزه نیروگاه‌ها و واحدهای صنعتی، بر روی تکمیل سیکل‌های ترکیبی و سیستم‌های بازیابی حرارت متمرکز شده‌ایم. در این روش، حرارتی که پیش‌تر هدر می‌رفت، اکنون برای تولید آب گرم و انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی به کار گرفته می‌شود و این امر باعث شده است بسیاری از این واحدها از مصرف مستقیم گاز بی‌نیاز شوند.

وی در پاسخ به امکان تعمیم این فناوری‌ها به بخش خانگی گفت: «بله، برنامه‌ریزی‌هایی در این راستا انجام شده است و قصد داریم در آینده از طریق اجرای طرح‌های آزمایشی (پایلوت)، مدل‌های بهینه‌سازی مصرف را در بخش خانگی نیز پیاده‌سازی کنیم.

مقابله با اتصالات غیرمجاز و تأکید بر ایمنی مصرف

مدیرعامل شرکت گاز البرز در پایان با اشاره به وضعیت هدررفت گاز در استان، اظهار داشت: میزان هدررفت سالانه در استان البرز زیر ۳ درصد بوده است که برای حفظ و کاهش این رقم، عملیات شناسایی و جمع‌آوری اتصالات غیرمجاز را به طور مستمر دنبال می‌کنیم. همچنین شناسایی نشتی‌ها در ساختمان‌های قدیمی و آپارتمان‌ها در اولویت کاری ماست.

وی در نهایت ضمن تأکید بر رعایت نکات ایمنی، از تمامی مشترکین به‌ویژه کاربران بخاری خواست تا پیش از روشن کردن دستگاه‌ها، مسیر دودکش‌ها را کنترل کرده و از تجهیزات استاندارد با بازدهی انرژی بالا استفاده کنند تا علاوه بر صرفه‌جویی، ایمنی خانواده‌ها نیز تضمین شود.