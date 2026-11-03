به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان زارع در نشست با معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با حضور حجت‌الاسلام موسی احمدی، نماینده مردم شهرستان‌های جنوبی استان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران حوزه معدن برگزار شد، مجموعه‌ای از مطالبات استان برای رونق بخش معدن و صنایع معدنی را مطرح کرد.

حمایت ایمیدرو از سرمایه‌گذاری در معادن استان

زارع با اشاره به نقش سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در توسعه این بخش، خواستار شناسایی و معرفی معادن مستعد سرمایه‌گذاری از سوی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان شد.

وی تأکید کرد ایمیدرو پس از بررسی ظرفیت‌های معرفی‌شده، زمینه برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری در معادن دارای توجیه اقتصادی و حمایت از حضور بخش خصوصی را در چارچوب ضوابط قانونی فراهم کند.

ایجاد زیرساخت‌های صادرات مواد معدنی

استاندار بوشهر همچنین پیشنهاد داد گروهی تخصصی از سوی ایمیدرو، شامل مدیران حوزه تأمین و توسعه زیرساخت‌ها، مجریان طرح‌های زیربنایی و مشاوران مربوطه، با هماهنگی اداره کل صمت استان به بوشهر اعزام شود.

به گفته وی، مأموریت این گروه بررسی امکان احداث اسکله و پایانه صادراتی مواد معدنی و محصولات صنایع معدنی با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی است.

شناسایی پهنه‌های جدید و تعیین تکلیف بوکسیت

زارع بر ضرورت همکاری سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی، ایمیدرو و اداره کل صمت استان برای شناسایی و تعریف پهنه‌های جدید معدنی تأکید کرد.

وی انجام مطالعات ژئوفیزیکی، مدل‌سازی و تهیه نقشه جامع پتانسیل‌های معدنی را از الزامات توسعه این بخش دانست و افزود: شناسایی ظرفیت‌ها باید زمینه گسترش صنایع معدنی و سرمایه‌گذاری در زنجیره ارزش را فراهم کند.

استاندار بوشهر همچنین خواستار تعیین تکلیف پهنه اکتشافی بوکسیت استان شد و بر ضرورت تصمیم‌گیری درباره آزادسازی آن برای مزایده یا ادامه عملیات اکتشافی تأکید کرد.

معاون معادن و صنایع معدنی وزارت صمت نیز ضمن بررسی مطالبات مطرح‌شده، با این پیشنهادها موافقت و بر همکاری برای پیگیری و تحقق آن‌ها در چارچوب قوانین و مقررات تأکید کرد.