به گزارش خبرنگار مهر٬ مرتضی بحرانی صبح سه‌شنبه در آیین رونمایی از شناسه محصول خرما در استان بوشهر اظهار کرد: اجرای طرح شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی، ضمن شفاف‌سازی فرآیند تولید تا عرضه، زمینه ارتقای سلامت و کیفیت محصولات، افزایش اعتماد مصرف‌کنندگان و حضور قدرتمندتر تولیدات استان در بازارهای داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: هویت‌بخشی به محصولات کشاورزی و ایجاد امکان رهگیری آن‌ها از مزرعه تا سفره مصرف‌کننده، یکی از الزامات توسعه کشاورزی نوین و افزایش رقابت‌پذیری محصولات در بازارهای هدف است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: رونمایی از نخستین کد شناسه محصول خرما در استان، گامی عملی در مسیر اجرای نظام رهگیری محصولات کشاورزی است که امکان شناسایی مبدأ تولید، نظارت بر فرآیند تولید و عرضه و افزایش شفافیت در زنجیره تأمین را فراهم می‌کند.

شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی الزامی است

وی با اشاره به آیین‌نامه اجرایی بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت تصریح کرد: بر اساس این آیین‌نامه، شناسه‌دار کردن محصولات کشاورزی مشمول طرح الزامی است و تمامی بهره‌برداران و تولیدکنندگان باید برای دریافت کد شناسه از طریق سامانه «یکتا» اقدام کنند.

بحرانی ادامه داد: محصولات زراعی شامل گندم، جو، پیاز و گوجه‌فرنگی، تمامی محصولات گلخانه‌ای و همچنین محصولات باغی از جمله خرما مشمول این طرح هستند و خرید، عرضه و جابه‌جایی محصولات مشمول بدون شناسه امکان‌پذیر نخواهد بود.

ضرورت مشارکت کشاورزان و باغداران

وی با تأکید بر ضرورت مشارکت کشاورزان و باغداران در اجرای این طرح گفت: شناسه‌دار شدن محصولات علاوه بر افزایش شفافیت و قابلیت رهگیری، به ارتقای کیفیت و سلامت محصولات غذایی، حفاظت از منابع پایه تولید و ایجاد بانک جامع اطلاعاتی بخش کشاورزی کمک می‌کند و زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر و هدفمندتر برای توسعه این بخش را فراهم می‌سازد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر در ادامه به مزایای دریافت شناسنامه واحد بهره‌برداری و پروانه کسب کشاورزی اشاره کرد و افزود: بهره‌مندان از این فرآیند می‌توانند از ظرفیت تسهیلات بانکی، نهاده‌های یارانه‌ای، حمایت‌های مکانیزاسیون، تسهیلات آبیاری نوین، تأمین حامل‌های انرژی و برخی معافیت‌های بیمه‌ای بهره‌مند شوند.

بحرانی از کشاورزان، باغداران و سایر بهره‌برداران استان خواست با مراجعه به اتاق‌های اصناف کشاورزی شهرستان‌ها یا از طریق سامانه «یکتا» و درگاه ملی صدور مجوزها، نسبت به ثبت اطلاعات، تشکیل پرونده و دریافت شناسنامه واحد بهره‌برداری و مجوزهای مربوطه اقدام کنند تا ضمن بهره‌مندی از حمایت‌های قانونی، در مسیر تولید شفاف، استاندارد و صادرات‌محور گام بردارند.