به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قادری دوشنبه‌شب در اجتماع خونخواهی امام شهید در چهارراه امام حسین (ع) بندر دیّر در جمع مردم این شهر اظهار کرد: ما امروز ثمره ۳۷ سال مربیگری، خون دل خوردن و گام‌به‌گام پیش بردن یک امت را توسط امام شهید و نابغه دوران به دوش می‌کشیم؛ امامی که اگر تمام وجودش را در یک کلمه خلاصه کنیم، «پدر ایران قوی» است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر افزود: امام شهید به ما آموختند که حرکت و رشد جامعه در گرو قرآنی بودن آن است؛ جامعه‌ای که قرآن در آن از تلاوت، انس و حفظ تا مرحله تدبر و ساخت منظومه فکری فرد جریان داشته باشد.

وی افزود: امام شهید ما تمثال مادری بودند که زندگی‌شان برگردان قرآن بود؛ حضرت فاطمه زهرا (س) نه تنها کوثر قرآن کریم بودند، بلکه در سخت‌ترین شرایط و مهم‌ترین جایگاه نقش‌آفرینی یعنی در خطبه فدکیه، بیش از ۲۰ آیه قرآن تلاوت کردند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه امام شهید انقلاب خود رهبر قرآنی ما شدند، تصریح کرد: ایشان با استناد به آیات الهی به ما آموختند که قیام برای خدا موجب نصرت الهی خواهد شد و این آیه، از پرتکرارترین آیات در لسان ایشان بود. همچنین با طرح حدیث «العلم سلطان»، به جوانان یادآور شدند که باید به سمتی حرکت کنیم که روزی زبان علم دنیا، زبان فارسی باشد.

قادری با تأکید بر اینکه مسئولان باید حضور جوانان و نوجوانان را در عرصه‌ها جدی بگیرند، خاطرنشان کرد: ۱۳ آبان یادآور کار کارستان نوجوانان و ایرانیان است؛ همان‌گونه که در جنگ تحمیلی ترکیبی اخیر نیز جوانان و نوجوانان کشور و این شهرستان افتخار آفریدند و استقامت شبانه‌روزی بیش از ۲۴۶ شب مردم در صحنه، پشتوانه اقتدار ایران اسلامی شد.

وی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه حضور مردم نعمت خداداد است و باید سرمایه‌ها برای حفظ و گسترش این نعمت صرف شود، گفت: انتظار رهبر فرزانه انقلاب حضور پرشورتر و حداکثری آحاد جامعه است؛ لذا وظیفه داریم نه تنها خود در صحنه حاضر باشیم، بلکه محیط پیرامون، خانواده و هم‌محله‌ای‌ها را نیز به این میدان دعوت کنیم.

قادری، سازمان تبلیغات اسلامی را سنگر تبلیغ جنگ و پناهگاه تمامی اقشار جامعه توصیف کرد و افزود: ما قرار نیست تصدی‌گری کنیم، بلکه رسالت ما تسهیلگری برای نقش‌آفرینی قشرهای مختلف است.

وی افزود: بندر دیّر افتخار داشتن بانوانی چون شهیده سمنبر عالی‌پور و نوجوانان و جوانانی پیشران همچون شهید مهدی بحرانی و شهید فخرایی را در کارنامه درخشان خود دارد و باید بستر نقش‌آفرینی نسل جدید بیش از پیش فراهم شود.

در بخش پایانی این مراسم، از خدمات و مجاهدت‌های حجت‌الاسلام سید محمدجواد جعفری تقدیر به عمل آمد و حجت‌الاسلام علی محمدی به عنوان رئیس جدید اداره تبلیغات اسلامی شهرستان دیّر معرفی شد.