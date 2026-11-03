ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین الگوهای هواشناسی، امواج ناپایدار جوی تا صبح چهارشنبه استان گلستان را تحت تأثیر قرار می‌دهند که پیامد آن کاهش ۴ تا ۵ درجه‌ای دمای هوا خواهد بود.

وی افزود: با فعالیت این امواج، بارندگی از عصر روز گذشته در ارتفاعات غربی استان آغاز شده و طی امروز سه‌شنبه نیز بارش‌های پراکنده در برخی مناطق پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با بیان اینکه بارش‌های پیش‌رو از نظر مقدار چندان قابل توجه و مؤثر نخواهند بود، گفت: با این حال در برخی نقاط احتمال وقوع رگبار و رعدوبرق پراکنده وجود دارد.

معقولی ادامه داد: از روز چهارشنبه با تضعیف امواج ناپایدار، شرایط جوی استان به‌تدریج پایدار می‌شود و این وضعیت در روز پنجشنبه نیز ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: برای روز پنجشنبه افزایش نسبی دمای هوا در استان پیش‌بینی می‌شود.