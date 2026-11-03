سردار سید صادق حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: این مراسم با حضور بیش از ۶۰۰۰ نفر از مردم ایران و میهمانان سایر استان‌ها برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه یادمان‌های دفاع مقدس در انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت گفت: راهیان نور فقط یک سفر نیست؛ فرصتی برای آشنایی نسل جوان با فداکاری گذشتگان و درک این واقعیت به شمار می‌رود که امنیت امروز نتیجه ایستادگی آن‌ها بوده است.

فرمانده سپاه ایلام افزود: نسل جوان با زبان و ابزارهای متفاوتی با گذشته روبه‌رو شده و اگر مفاهیم دفاع مقدس بی‌واسطه به او منتقل شود، می‌تواند همان مسیر را با انگیزه‌های تازه ادامه دهد.

وی تصریح کرد: حضور دانش‌آموزان در این اردوها، روحیه خودباوری و مسئولیت‌پذیری را تقویت می‌کند و این سرمایه انسانی، پشتوانه آینده کشور محسوب می‌شود.

سردار حسینی خاطرنشان کرد: برگزاری کشوری این مراسم در دهلران، ظرفیت استان ایلام را در حوزه فرهنگی و دفاع مقدس نشان می‌دهد و می‌تواند در معرفی این توانمندی‌ها نقش مهمی ایفا کند.

وی در پایان گفت: همه ظرفیت‌های سپاه و نهادهای استان برای برگزاری شایسته این رویداد به کار گرفته شده تا میزبان خوبی برای زائران باشیم.