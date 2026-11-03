احسان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شورای شهر باید به وظایف نظارتی خود عمل کند؛ با این حال در عمل شاهد موارد متعددی از بی‌نظمی در شهر هستیم.

وی با اشاره به برخی مصادیق این بی‌نظمی افزود: جمع نشدن زباله در سطح شهر، فعالیت غرفه‌های تجاری بدون پرداخت کرایه و ساخت‌وساز غیرمجاز از جمله مواردی است که نشان می‌دهد نظارت شورا بر شهرداری و واحدهای صنفی کافی نبوده است.

فرماندار ایلام تصریح کرد: ساخت‌وساز غیرمجاز در معابر کم‌عرض، از جمله ساخت ساختمان هشت‌طبقه در کوچه هشت‌متری، نتیجه ضعف نظارت است و باید هرچه سریع‌تر متوقف شود.

اکبری با تأکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان خاطرنشان کرد: همه کسانی که مسئولیتی پذیرفته‌اند در برابر مردم پاسخگو هستند و باید برای رفع مشکلات شهری تلاش کنند.

وی در پایان گفت: انتظار مردم ایلام این است که شورای شهر و شهرداری با هماهنگی بیشتر، نظارت بر ساخت‌وساز و واحدهای صنفی را تقویت کنند و از تخلفات جلوگیری نمایند.