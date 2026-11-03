احسان احمدی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس بررسی الگوهای پیش‌یابی، بعدازظهر امروز در برخی نواحی استان رشد ابر و رگبارهای نقطه‌ای پیش‌بینی می‌شود؛ این بارش‌ها محلی هستند و می‌توانند با رعد و برق و آب‌گرفتگی موقتی همراه باشند.

وی افزود: فردا جو استان نسبتاً پایدار است، اما از روز چهارشنبه سامانه بارشی جدیدی وارد استان می‌شود که تا اوایل هفته آینده ادامه دارد.

این کارشناس هواشناسی تصریح کرد: به نظر می‌رسد سامانه جدید قوی و گسترده و بارش‌های مؤثری داشته باشد؛ به همین دلیل امروز هشدار سطح زرد برای آن صادر شده است.

احمدی‌نژاد درباره دما نیز گفت: در روزهای پایانی هفته، دمای هوا حدود ۳ تا ۴ درجه کاهش می‌یابد.

با توجه به صدور هشدار زرد، از شهروندان خواسته شده در روزهای بارشی از تردد غیرضروری در مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.