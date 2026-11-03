به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم تولایی شامگاه دوشنبه در نشست با فعالان صنعت سورتینگ و فرآوری مرکبات مازندران، توسعه ظرفیت‌های اقتصادی استان را در گرو همکاری بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی دانست و بر ضرورت اتخاذ تصمیمات حمایتی با مشارکت فعالان اقتصادی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش واحدهای سورتینگ در رونق کشاورزی و اقتصاد منطقه اظهار کرد: فعالان این صنعت طی سال‌های گذشته سهم قابل توجهی در توسعه زنجیره تولید و عرضه مرکبات داشته‌اند و حمایت از تداوم فعالیت آن‌ها باید در برنامه‌ریزی‌های اقتصادی استان مورد توجه قرار گیرد.

معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران با تشریح رویکرد مدیریت استان در خرید مرکبات شب عید افزود: خرید محصول نباید تنها در شهرستان ساری متمرکز شود، بلکه میزان تولید هر شهرستان باید مبنای توزیع فرصت‌ها قرار گیرد تا تولیدکنندگان و سورتینگ‌داران مناطق مختلف امکان حضور در این فرآیند را داشته باشند.

تولایی حمایت از باغداران در فصل برداشت و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای فروش محصول را از اولویت‌های استان برشمرد و گفت: تحقق این سیاست نیازمند هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و سازمان جهاد کشاورزی مازندران و تعیین سازوکار مشخص برای خرید و حمایت از تولیدکنندگان است.

وی همچنین بر ضرورت نظارت بر خرید و ذخیره‌سازی مرکبات تأکید کرد و افزود: عملکرد سردخانه‌ها، میزان موجودی محصولات و نحوه نگهداری مرکبات باید به‌صورت مستمر پایش شود تا از اجرای صحیح قراردادها و تحقق اهداف حمایتی اطمینان حاصل شود.

ضرورت توسعه بازارهای جدید برای صادرات محصولات باغی

معاون امور اقتصادی و گردشگری استاندار مازندران در بخش دیگری از سخنان خود، صادرات را یکی از ظرفیت‌های مهم رونق اقتصادی استان دانست و اظهار کرد: مطابق آمار سازمان جهاد کشاورزی، سالانه حدود ۳۰۰ هزار تن از محصولات باغی مازندران به کشورهای مختلف صادر می‌شود.

وی با اشاره به تأثیر محدودیت‌های تجاری و شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی بر روند صادرات محصولات کشاورزی تصریح کرد: در کنار حفظ بازارهای فعلی، شناسایی مقاصد جدید صادراتی و فراهم‌کردن مسیرهای جایگزین برای عرضه محصولات استان ضروری است.

تولایی از پیگیری مشکلات صادرکنندگان در سطح ملی خبر داد و گفت: برای بررسی موانع موجود و تسهیل صادرات، هماهنگی‌هایی با معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی و دستگاه‌های مرتبط انجام خواهد شد.

وی روسیه، پاکستان و عراق را از جمله بازارهای هدف محصولات کشاورزی مازندران عنوان کرد و افزود: حفظ اعتبار محصولات استان در بازارهای خارجی و استمرار حضور در این بازارها، نیازمند شناخت الزامات تجاری، رفع موانع صادراتی و برنامه‌ریزی منسجم است.

معاون استاندار مازندران در پایان بر اهمیت تعامل مستمر مدیریت استان با باغداران، فعالان صنعت سورتینگ و فرآوری و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و همراهی این بخش‌ها را زمینه‌ساز تقویت تولید، توسعه صادرات و افزایش ظرفیت‌های اقتصادی مازندران دانست.