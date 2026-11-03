منصور شیشه فروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار عملیات انهدام مهمات عمل نکرده جنگ رمضان در اصفهان اظهار کرد: امروز به دنبال اجرای عملیات انهدام مهمات عمل نکرده جنگ رمضان در جنوب و شرق شهر اصفهان، صفه، بهارستان و اطراف آن و شهر ابریشم صدای انفجار شنیده خواهد شد.

وی افزود: این عملیات از ساعت ۱۰ تا ۱۳ و ۳۰ دقیقه و توسط یگانهای ارتش اجرایی خواهد شد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان تصریح کرد: این عملیات‌ها توسط تیم های تخصصی انجام می شود و کنترل شده است و از این رو جای نگرانی ندارد.