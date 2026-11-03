رضا شهرابی، معاونت کتابخانه ملی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برگزاری سی و دومین دوره نشست بین‌المللی روسای کتابخانه‌های ملی کشورهای آسیا و اقیانوسیه در کتابخانه ملی ایران توضیحاتی داد.

او درباره اهداف و منظور برگزاری این نشست سالانه روسای کتابخانه‌های ملی آسیا و اقیاونوسیه CDNLAO گفت: هدف اصلی از برگزاری نشست رؤسای کتابخانه‌های ملی آسیا و اقیانوسیه (CDNLAO)، ایجاد یک بستر منطقه‌ای برای همکاری، هم‌افزایی، تبادل تجربه و هماهنگی میان کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو، با هدف تقویت نقش کتابخانه‌های ملی در حفظ و اشاعه میراث مستند و توسعه خدمات و زیرساخت‌های اطلاعاتی است.

وی افزود: CDNLAO صرفاً یک نشست علمی یا گردهمایی سالانه مدیران کتابخانه‌ها نیست؛ در واقع یک فرصتی برای شکل‌گیری گفت‌وگوی راهبردی میان نهادهایی است که در کشورهای خود مسئولیت حفظ حافظه ملی، مدیریت میراث مکتوب و توسعه دسترسی به دانش را بر عهده دارند. به همین دلیل نقش مهمی می‌تواند این نشست در ارتباطات بین کتابخانه ای در میان این کشورها داشته باشد.

او ادامه داد: ضمن اینکه در دوره جدید ریاست سازمان اسناد و کتابخانه ملی و با توجه به تاکید ریاست این سازمان بر دیپلماسی فرهنگی، کتابخانه ملی ایران به منظور ارائه نقش پر رنگ تری در این حوزه ، مصمم شد که میزبانی این نشست را در سال 2026 بر عهده بگیرد.

شهرابی در مورد تاریخچۀ برگزاری این نشست‌ها گفت: برگزاری این نشست ها از سال 1979 و در کشور استرالیا با تکیه بر 3 رویکرد مهم شکل گرفت. نخست تبادل اطلاعات و ترویج همکاری میان کتابخانه‌های ملی از جهت انتقال تجربیات و دانش تخصصی در حوزه‌های سازماندهی کتابخانه‌ای و همکاری در نشر منابع.

وی افزود: دوم کمک به توسعه نامتوازن کتابخانه‌های ملی از طریق همکاری بین کتابخانه کشورهای مدرن‌تر با کشورهای در حال توسعه و کشورهایی که زیرساخت‌های مناسبی ندارند.و در انتها شناخت وضعیت و روندهای توسعه کتابخانه‌های ملی در منطقه از طریق معرفی و ارائه طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای کتابخانه های ملی.

او ادامه داد: این نشست ها از سال 1979 تا سال 2000 به طور متناوب و از سال 2001 به بعد هر ساله در یک کشور حوزه آسیا و اقیانوسیه برگزار شده‌اند. امسال و در سال 2026 برای اولین بار کشور ایران میزبان این نشست‌ها است.

شهرابی افزود: سال گذشته (2025) که این نشست در کشور کویت برگزار می‌شد با رایزنی کشور ایران با هیئت مدیره این نشست و توافق اعضا، مقرر شد که نشست سی و دومین دوره ، در جمهوری اسلامی ایران برگزار شود که این موضوع برای کتابخانه ملی ایران بسیار با ارزش و با اهمیت است.

او در خصوص تاریخ برگزاری و برنامه‌های این نشست گفت: این نشست در تاریخ 26 آبان 1405 در کتابخانه ملی ایران به صورت حضوری و آنلاین برگزار خواهد شد. تعداد 15 کشور به صورت حضوری و آنلاین در این نشست شرکت خواهند کرد. کشورهای قطر، استرالیا، چین، ، قزاقستان، ارمنستان و پاکستان تعدادی از کشورهایی هستند که اعلام حضور کرده‌اند.

وی افزود: در این نشست که در قالب یک جلسه یک روزه برگزار می‌شود دبیرکل ایفلا (فدراسیون جهانی انجمن‌ها و کتابخانه‌ها) نیز سخنرانی ویژه ویدیویی در جهت استقبال این مجمع جهانی از گسترش روابط بین کتابخانه‌های ملی خواهند داشت. هر یک از روسای کتابخانه‌های ملی گزارشی از وضعیت موجود کتابخانه ملی کشور خود ارائه خواهند کرد و طبق محوری که کتابخانه ملی ایران برای نشست امسال معرفی کرده است، آخرین تجربه و دستاوردهای خود در این حوزه را معرفی خواهند کرد.

شهرابی درباره محور اصلی نشست امسال گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده در کتابخانه ملی ایران ، محور امسال با عنوان «کتابخانه های ملی در عصر هوش مصنوعی در جهت حفاظت از میراث مکتوب، انتقال دانش و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای» طراحی شده است.

وی افزود: بر همین اساس رویکرد اصلی نشست مقرر شده است که بر اساس ارائه تجربیات کتابخانه‌های ملی در زمینه استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در کتابخانه به منظور اشتراک دانش و سازماندهی و حفاظت منابع میراثی کتابخانه‌های ملی، باشد.

او در پایان گفت: امیدوارم که این نشست که اولین بار در کتابخانه ملی ایران برگزار می‌شود، دستاوردهای خوبی برای ما و همه کتابخانه‌های منطقه داشته باشد تا بر اساس آن بتوانیم به فعالیت‌های مشارکتی بیشتری بپردازیم.