به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با ورود سامانه کم‌فشار بارشی به استان سمنان و پیش‌بینی بارش باران، برف و تگرگ در مناطق مختلف، به‌ویژه نیمه شمالی استان، هشدار نارنجی هواشناسی صادر شد.

بر اساس اعلام سازمان هواشناسی، فعالیت این سامانه از بامداد سه‌شنبه آغاز می‌شود و در مناطق مرتفع و کوهستانی استان احتمال بارش برف وجود دارد. همچنین مه‌آلودگی، کاهش دید افقی و لغزندگی جاده‌ها از پیامدهای فعالیت این سامانه خواهد بود.

در همین راستا، پلیس راه نسبت به تردد در محورهای کوهستانی و مرتفع استان هشدار داده و بر ضرورت همراه داشتن تجهیزات زمستانی، به‌ویژه زنجیر چرخ، در صورت بارش برف تأکید کرده است.

بارش‌ها همچنین با کاهش محسوس دما همراه خواهد بود و احتمال وزش باد شدید و بروز خسارت در بخش‌های مختلف استان نیز وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فعالیت این سامانه بارشی اظهار کرد: روز سه‌شنبه در برخی نقاط استان شاهد بارش باران، رعد و برق، احتمال ریزش تگرگ و بارش برف در ارتفاعات خواهیم بود.

سید ایرج مصطفوی با بیان اینکه بیشترین تأثیر این سامانه در نیمه شمالی استان سمنان پیش‌بینی می‌شود، افزود: مه‌آلودگی، کاهش دید افقی، احتمال وزش باد شدید و همچنین سرمازدگی محصولات کشاورزی و باغات از دیگر پیامدهای این سامانه بارشی خواهد بود.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در زمان فعالیت این سامانه، گفت: مدیریت رواناب‌ها، خودداری از تردد در محورهای کوهستانی، پرهیز از چرای دام در مناطق مرتفع و صعود به ارتفاعات از جمله توصیه‌های هواشناسی در پی صدور هشدار نارنجی است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به احتمال بروز خسارت ناشی از وزش باد شدید، بر لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه در این زمینه تأکید کرد و افزود: کشاورزان و باغداران نیز باید اقدامات لازم را برای جلوگیری از خسارت‌های احتمالی سرمازدگی و شرایط نامساعد جوی انجام دهند.

مصطفوی همچنین از شهروندان خواست از اتراق در بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند و با توجه به احتمال وزش باد شدید، نسبت به محکم‌سازی سازه‌های موقت و تابلوهای تبلیغاتی اقدام کنند.

احتیاط در تردد از مجاورت ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان خشک، استحکام و ترمیم سقف گلخانه‌ها، خودداری از توقف و پارک خودرو در زیر درختان فرسوده و ساختمان‌های نیمه‌کاره از دیگر توصیه‌های ایمنی برای مقابله با پیامدهای وزش باد شدید است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، در قله‌ها و مناطق کوهستانی استان نیز احتمال بارش برف و وزش باد سرد وجود دارد که این شرایط به‌ویژه در ساعات صبح سه‌شنبه و چهارشنبه محسوس‌تر خواهد بود.

با توجه به کاهش دما و ورود هوای سرد، از شهروندان استان سمنان درخواست شده است در مصرف سوخت و انرژی صرفه‌جویی کرده و تمهیدات لازم را برای مقابله با افت دما در روزهای پیش‌رو در نظر بگیرند.