به گزارش خبرگزاری مهر، پولیتیکو به نقل از پنج دیپلمات کشورهای عضو ناتو نوشت: متحدان اروپایی این ائتلاف نگران‌ هستند شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور را به تشدید انتقادها و افزایش فشار بر ناتو سوق دهد.

بر اساس این گزارش، نگرانی اصلی دیپلمات‌ها این است که اگر دموکرات‌ها در انتخابات کنگره پیروز شوند و برنامه‌های داخلی ترامپ را محدود کنند، او برای تثبیت میراث سیاسی خود بیش از گذشته به سیاست خارجی روی آورد؛ حوزه‌ای که رئیس‌جمهور آمریکا در آن اختیارات گسترده‌تری دارد.

سه نفر از این دیپلمات‌ها احتمال دادند که واکنش ترامپ به شکست جمهوری‌خواهان، شامل خارج کردن چند هزار نظامی دیگر آمریکا از اروپا باشد. بازنگری در استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا قرار است تا ماه دسامبر انجام شود و به گفته منابع پولیتیکو، این روند ممکن است به بستری برای کاهش بیشتر حضور نظامی واشنگتن در قاره اروپا تبدیل شود.

این منابع همچنین احتمال دادند ترامپ کمک مالی آمریکا به بودجه مشترک ناتو را کاهش دهد، محدودیت‌هایی بر برنامه خرید تسلیحات آمریکایی برای اوکراین اعمال کند یا در مسیر نزدیک‌تر شدن روابط واشنگتن با مسکو گام بردارد.