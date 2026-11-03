به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر عباسعلی‌پور از شناسایی و بازداشت متهمی خبر داد که در پی چند فقره سرقت از بانوان سالخورده تحت تعقیب قرار گرفته بود.

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: در پی وقوع سرقت تلفن همراه و کارت‌های بانکی از بانوان کهنسال، کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات تخصصی، متهم را شناسایی کردند.

وی افزود: این فرد پیش‌تر نیز به اتهام سرقت از افراد سالخورده بازداشت و روانه زندان شده بود، اما در دوران مرخصی بار دیگر مرتکب سرقت شد.

عباسعلی‌پور ادامه داد: پس از شناسایی متهم، مخفیگاه او در یکی از روستاهای استان شناسایی شد و مأموران با هماهنگی مقام‌های قضائی، طی عملیاتی او را دستگیر و به یگان انتظامی منتقل کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان قم گفت: متهم در جریان تحقیقات به ارتکاب ۶ فقره سرقت از بانوان سالخورده اعتراف کرد.