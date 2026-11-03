علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای صیانت از عرصه‌های ملی و مقابله با تخلفات و دست‌اندازی به منابع طبیعی، مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی دو عملیات جداگانه را در مناطق مختلف شهرستان بابل به اجرا گذاشتند.

وی افزود: در نخستین عملیات، ۶ فقره تبصره ذیل ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع به مساحت مجموعاً حدود ۳۷۰۰ مترمربع در منطقه ییلاقی فیلبند اجرا شد که این اقدام با تلاش مأموران منابع طبیعی بندپی غربی و با هدف رفع تجاوزات و بازگرداندن اراضی ملی به وضعیت قانونی انجام گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری ادامه داد: در عملیاتی دیگر و در پی چند روز رصد اطلاعاتی و پیگیری‌های میدانی فرمانده یگان حفاظت، سرجنگلبانان شیخ‌موسی و بندپی شرقی و نیروهای حفاظتی، یکی از افراد دارای سوابق و گزارش‌های متعدد در زمینه قاچاق محصولات جنگلی در منطقه بندپی شرقی شناسایی شد.

باقری با اشاره به جزئیات دستگیری این متهم گفت: فرد مورد نظر پس از مشاهده مأموران و صدور دستور ایست اقدام به فرار کرد، اما نیروهای حفاظتی با پیگیری سریع و پس از اخذ دستور قضایی موفق به دستگیری وی شدند.

وی تصریح کرد: در ادامه این عملیات، یک دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل چوب‌آلات جنگلی با دستور مقام قضایی توقیف و متهم نیز برای طی مراحل قانونی به بازداشتگاه منتقل شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری با تأکید بر ضرورت حفاظت از سرمایه‌های طبیعی کشور خاطرنشان کرد: برخورد با متجاوزان به اراضی ملی و قاچاقچیان محصولات جنگلی به‌صورت مستمر در دستور کار نیروهای یگان حفاظت قرار دارد و این اداره‌کل با هرگونه تخریب، تصرف و بهره‌برداری غیرمجاز از منابع طبیعی در چارچوب قانون برخورد خواهد کرد.