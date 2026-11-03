حسن جعفری هرندی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آیین تشییع پیکر مطهر شهدای گمنام، صبح روز یکشنبه ۱۷ آبان‌ماه در شهر نایین برگزار خواهد شد و تمهیدات لازم برای حضور گسترده و باشکوه مردم و برگزاری مراسمی در شأن مقام والای این شهیدان در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گرفت.

وی با تأکید بر جایگاه والای شهدا در حفظ استقلال، امنیت و اقتدار کشور، گفت: شهدای گمنام با ایثار و فداکاری خود، بزرگ‌ترین سرمایه زندگی‌شان را در راه دفاع از اسلام، میهن و ارزش‌های انقلاب اسلامی تقدیم کردند و امروز وظیفه همه ماست که با پاسداشت آرمان‌های شهدا، فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت را در جامعه زنده نگه داریم.

سرپرست فرمانداری ویژه شهرستان نایین افزود: حضور پیکرهای مطهر شهدای گمنام در شهرستان، فرصتی ارزشمند برای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تقویت روحیه معنویت و تجدید عهد با آرمان‌های والای شهدا و امام شهدا است و باید زمینه حضور گسترده و باشکوه اقشار مختلف مردم، به‌ویژه خانواده‌های معظم شهدا، ایثارگران، جوانان و نسل نوجوان در این مراسم فراهم شود.

وی بر ضرورت هماهنگی و هم‌افزایی همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی، نظامی و انتظامی، نهادهای مردمی و تشکل‌های فرهنگی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این آیین تأکید کرد و خواستار تقسیم دقیق وظایف، پیش‌بینی تمهیدات اجرایی و فراهم‌سازی زیرساخت‌ها و امکانات مورد نیاز شد.