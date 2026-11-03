به گزارش خبرگزاری مهر، سایت دروب سایت نیوز فاش کرد که بررسی اسناد قانون ثبت کارگزاران خارجی نشان می دهد ابیگیل رانسون، سخنگوی کارزار انتخاباتی مایک راجرز، نامزد جمهوری خواهان و جسی استاکس یکی از اعضای تیم تبلیغاتی وی فعالیت هایی را در راستای منافع کابینه رژیم صهیونیستی در وزارت دادگستری آمریکا ثبت کرده اند.

بر اساس این گزارش، آنها از طریق شرکت کانورجنس مدیا در چارچوب شبکه هاواس مدیا به عنوان بخشی از قرارداد ۴۶.۵ میلیون دلاری با کابینه رژیم صهیونیستی فعالیت کرده اند. هدف از این فعالیت ها ترویج دیدگاه های مثبت در خصوص رژیم از طریق سکوهای مجازی آنلاین و گنجاندن محتوای حامی اسرائیل در الگوهای هوش مصنوعی عنوان شده است.

پیشتر نیز گزارش شده بود که لابی صهیونیستی در آمریکا میلیون ها دلار برای شکست رقیب راجرز یعنی عبدالرحمن السید نامزد مسلمان و ضد اسرائیلی دموکرات ها در ایالت میشیگان هزینه کرده بود.