سرهنگ اسلام توحیدی پور، فرمانده دریابانی بندرعباس، با اعلام این خبر اظهار داشت: مرزبانان این پایگاه با انجام اقدامات اطلاعاتی و رصد شبانه‌روزی، موفق به شناسایی ۵ باب کارگاه غیرمجاز ساخت شناور شدند که بدون اخذ مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت می‌کردند.

سرهنگ توحیدی پور با اشاره به جزئیات این اقدام قاطعانه تصریح کرد: با هماهنگی مقام قضایی و در یک عملیات همزمان و غافلگیرانه، مرزبانان وارد عمل شده و ضمن پلمب کامل این ۵ کارگاه غیرمجاز، تعداد ۲۵ فروند تشت شناور را که غیرقانونی آماده‌سازی می‌شدند، توقیف کردند.

فرمانده دریابانی بندرعباس با تأکید بر اینکه مرزبانی اجازه هیچ‌گونه قانون‌شکنی و ایجاد زیرساخت برای فعالیت‌های ناشایست قاچاقچیان را نخواهد داد، خاطرنشان کرد: ساخت و بهره‌برداری از شناورهای غیرمجاز نه تنها موازین قانونی و ایمنی دریانوردی را به خطر می‌اندازد، بلکه بسترساز جرایم و قاچاق در حوزه مرزهای آبی است و مرزبانان با قاطعیت در برابر این‌گونه تخلفات خواهند ایستاد.

وی در پایان با هشدار به متخلفان و سودجویان تاکید کرد: پرونده قضایی در این رابطه تشکیل و تمامی متهمان به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند. شهروندان عزیز و دریانوردان قانون‌مدار نیز می‌توانند هرگونه موارد مشکوک و فعالیت کارگاه‌های غیرمجاز را از طریق سامانه تلفنی مرکز فوریت‌های پلیسی به مرزبانان اطلاع دهند.