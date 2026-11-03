به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس نظرسنجی فصلی فدرال رزرو آمریکا، تقاضای شرکت‌ها برای دریافت وام‌های بانکی در سه‌ماهه گذشته، برای نخستین بار طی بیش از یک سال کاهش یافته است؛ موضوعی که در کنار تغییر مسیر برخی وام‌گیرندگان به سمت منابع تأمین مالی ارزان‌تر، از تحولات تازه در بازار اعتبارات بانکی آمریکا حکایت دارد.

نتایج نظرسنجی فصلی مدیران ارشد وام‌دهی فدرال رزرو که روز دوشنبه منتشر شد، نشان می‌دهد بانک‌های آمریکایی در سه‌ماهه گذشته با کاهش تقاضا برای وام‌های تجاری مواجه شده‌اند. بانک‌ها در توضیح این روند، علاوه بر کاهش سرمایه‌گذاری مشتریان در محصولات کارخانه‌ای و تجهیزات، به تغییر مسیر برخی وام‌گیرندگان به سمت منابع تأمین مالی جذاب‌تر در داخل و خارج از شبکه بانکی اشاره کرده‌اند.

به گزارش رویترز، در گزارش فدرال رزرو آمده است، که بانک‌ها کاهش سرمایه‌گذاری مشتریان در محصولات کارخانه‌ای و تجهیزات و همچنین تغییر مسیر وام‌گیری مشتریان به سمت منابع تأمین مالی جذاب‌تر بانکی و غیربانکی را از دلایل اصلی تضعیف تقاضا برای تسهیلات تجاری عنوان کرده‌اند.

بررسی روندهای پیشین این نظرسنجی نشان می‌دهد آخرین بار در سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۵ کاهش تقاضا برای وام‌های تجاری ثبت شده بود، اما در آن مقطع بانک‌ها تغییر مسیر وام‌گیرندگان به سمت سایر تأمین‌کنندگان مالی را به‌عنوان یکی از عوامل این کاهش مطرح نکرده بودند.

این تفاوت در شرایطی اهمیت دارد که داده‌های اقتصادی آمریکا تصویر متفاوتی از وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌ها ارائه می‌کند. بر اساس گزارش دولتی منتشرشده در هفته گذشته، هزینه‌کرد کسب‌وکارها برای خرید تجهیزات در سه‌ماهه گذشته با نرخ سالانه ۲۰.۹ درصد افزایش یافته است؛ رشدی که بیشترین سهم را در افزایش تولید ناخالص داخلی آمریکا طی یک فصل در شش سال گذشته به خود اختصاص داده است.

سخت‌گیری بانک‌ها در اعطای تسهیلات به شرکت‌های کوچک

نتایج نظرسنجی فدرال رزرو همچنین نشان می‌دهد بانک‌ها تغییر چندانی در استانداردهای اعطای وام‌های تجاری و صنعتی به شرکت‌های بزرگ و متوسط اعمال نکرده‌اند، اما در مقابل، معیارهای سخت‌گیرانه‌تری را برای تسهیلات‌دهی به شرکت‌های کوچک در نظر گرفته‌اند.

بر اساس این گزارش، بانک‌ها اگرچه الزامات مربوط به اعطای وام‌های پرریسک‌تر را تشدید کرده‌اند، اما بخش عمده شرایط مورد بررسی برای تسهیلات تجاری و صنعتی را کاهش داده یا بدون تغییر حفظ کرده‌اند.

تحلیلگران مؤسسه آکسفورد اکونومیکس در ارزیابی نتایج این نظرسنجی اعلام کردند که عدم تداوم روند سخت‌گیرانه‌تر شدن معیارهای اعطای وام به شرکت‌های بزرگ، نشانه‌ای امیدوارکننده محسوب می‌شود؛ چراکه بانک‌ها طی بخش عمده‌ای از دو سال گذشته چنین رویکردی را دنبال کرده بودند.

به اعتقاد تحلیلگران این مؤسسه، توقف روند تشدید استانداردهای اعتباری برای شرکت‌های بزرگ، دلیل دیگری برای انتظار گسترش سرمایه‌گذاری‌های تجاری در حوزه‌هایی فراتر از صنعت هوش مصنوعی فراهم می‌کند.

چشم‌انداز اقتصادی نامطمئن؛ عامل اصلی سخت‌گیری اعتباری

در بخش دیگری از این گزارش، بانک‌هایی که از سخت‌گیرانه‌تر شدن معیارهای اعطای وام‌های تجاری خبر داده‌اند، عمدتاً به عواملی همچون نامساعدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی یا افزایش سطح عدم‌قطعیت در اقتصاد و همچنین تشدید مشکلات خاص برخی صنایع اشاره کرده‌اند.

این نظرسنجی یکی از مجموعه داده‌هایی بود که سیاست‌گذاران فدرال رزرو در نشست ۲۷ و ۲۸ اکتبر خود برای ارزیابی شرایط اقتصادی و تصمیم‌گیری درباره تثبیت هزینه استقراض کوتاه‌مدت در اختیار داشتند.

افت تقاضا برای وام مسکن و خودرو در آمریکا

نتایج نظرسنجی فدرال رزرو تنها به تسهیلات تجاری محدود نمی‌شود و از تغییرات قابل‌توجه در تقاضای اعتباری خانوارهای آمریکایی نیز حکایت دارد.

بر اساس این گزارش، بانک‌ها از کاهش شدید تقاضا برای وام‌های مسکن و همچنین افت تقاضا برای تسهیلات خرید خودرو خبر داده‌اند. این در حالی است که تقاضا برای استفاده از کارت‌های اعتباری و استقراض از این طریق، بیشترین رشد خود را طی چهار سال گذشته تجربه کرده است.

مجموع این تحولات نشان می‌دهد بازار اعتبارات آمریکا در بخش‌های مختلف با روندهای متفاوتی مواجه است؛ به‌طوری‌که تقاضا برای برخی تسهیلات بانکی کاهش یافته، بانک‌ها در اعطای اعتبار به کسب‌وکارهای کوچک محتاط‌تر شده‌اند و در مقابل، استفاده از کارت‌های اعتباری با افزایش همراه بوده است.