حجت‌الاسلام والمسلمین سید محمد سادات، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت تاریخی یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز یادآور سه حادثه ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی، شامل تبعید حضرت امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳، کشتار دانش‌آموزان و دانشجویان به دست رژیم پهلوی در سال ۱۳۵۷ و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا توسط دانشجویان پیرو خط امام(ره) در سال ۱۳۵۸ است.

وی افزود: تبعید معمار کبیر انقلاب اسلامی در اعتراض به قانون کاپیتولاسیون و مصونیت قضایی اتباع آمریکایی، اقدامی تحقیرآمیز علیه ملت ایران بود که کشور را در معرض سلطه بیگانگان قرار می‌داد. حوادث ۱۳ آبان در سال‌های بعد نیز نشان داد که ملت ایران در برابر ظلم، استبداد و سلطه‌گری بیگانگان ایستادگی می‌کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان تصریح کرد: ۱۳ آبان پرچم‌دار هویت و گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی و نماد مبارزه با استکبار جهانی و مقاومت ملت ایران در برابر نظام سلطه غرب است.

آمریکا نماد استکبار و سلطه‌گری جهانی

سادات با اشاره به شرایط حساس منطقه و تقابل با جبهه آمریکایی ـ صهیونیستی عنوان کرد: امروز در بستر جنگ تحمیلی سوم، ایالات متحده به‌عنوان یکی از مصادیق اصلی استکبار جهانی و مظهر امپریالیسم ساختاری و سرمایه‌داری نظامی، نقش مستقیمی در حمایت از تجاوزها و جنایت‌های رژیم صهیونیستی ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: آمریکا نه‌تنها استقلال ملت‌ها را هدف قرار داده، بلکه با حمایت مالی، نظامی و ایدئولوژیک از ماشین کشتار رژیم صهیونیستی، در جنایت‌های گسترده، نسل‌کشی، آپارتاید و غصب سرزمین‌ها نقش دارد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان خاطرنشان کرد: این اتحاد شوم، جلوه‌ای آشکار از استعمار نوین و فاشیسم ساختاری است که با بهره‌گیری از امپریالیسم رسانه‌ای و تروریسم اقتصادی، درصدد استحاله هویت ملت‌های آزاده و تضعیف اراده مستقل آنان است.

استکبارستیزی؛ محور عزت و پیشرفت ملت ایران

سادات با تأکید بر جایگاه گفتمان مقاومت در انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی ایران بر پایه گفتمان مقاومت و استکبارستیزی شکل گرفته و مبارزه با سلطه‌گری و استکبار جهانی، یکی از محوری‌ترین پیام‌های انقلاب اسلامی و کلید عزت، پیشرفت و سعادت ملت ایران است.

وی افزود: یوم‌الله ۱۳ آبان فرصت مغتنمی برای تقویت روحیه مقاومت و پایداری، تبیین ریشه‌های تاریخی استکبارستیزی برای نسل جوان و نوجوان و همچنین تحکیم وحدت و همبستگی در میان جبهه مقاومت و ملت‌های آزادی‌خواه جهان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان با دعوت از آحاد مردم برای حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان اظهار کرد: حضور آگاهانه، منسجم و باشکوه مردم، به‌ویژه نوجوانان و جوانان، حول محور ولایت و در سایه اقتدار و صلابت نیروهای مسلح، می‌تواند زمینه‌ساز خلق حماسه‌ای متفاوت در ۱۳ آبان امسال باشد.

سادات تأکید کرد: امیدواریم با حضور پرشور ملت ایران، بار دیگر موجی از امید و اقتدار در میان ملت‌های آزادی‌خواه جهان ایجاد و یأس و ناامیدی در دل دشمنان و مستکبران تقویت شود.