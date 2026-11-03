به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ایگنازیو کاسیس» وزیر امور خارجه سوئیس اعلام کرد که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو، وزیران امور خارجه آمریکا برای شرکت در نشست وزیران خارجه سازمان امنیت و همکاری اروپا که قرار است ماه دسامبر (آذر و دی ۱۴۰۵) در شهر لوگانو برگزار شود، دعوت شده‌اند.

کاسیس با اشاره به ارسال دعوت‌نامه‌ها گفت که هنوز مشخص نیست این دو مقام شخصاً در نشست حضور خواهند یافت یا نمایندگانی از سوی آنان در این اجلاس شرکت می‌کنند.

وی افزود که ممکن است ریاست هیئت‌های روسیه و آمریکا را معاونان وزیر امور خارجه یا دیگر مقام‌هایی با سطح دیپلماتیک پایین‌تر بر عهده بگیرند.

سازمان امنیت و همکاری اروپا (OSCE) یکی از نهادهای منطقه‌ای فعال در حوزه امنیت، همکاری سیاسی و کنترل تسلیحات است که ۵۷ کشور از اروپا، آسیای مرکزی و آمریکای شمالی در آن عضویت دارند. نشست سالانه شورای وزیران این سازمان، فرصتی برای بررسی مسائل امنیتی و سیاسی منطقه و تبادل نظر میان وزیران امور خارجه کشورهای عضو فراهم می‌کند.