به گزارش خبرنگار مهر، پس از چند سال وقفه، مسعود اطیابی کارگردان و تهیه کننده پرکار سینمای کمدی ایران، بار دیگر به قاب تلویزیون بازگشته است. آخرین تجربه تلویزیونی او به سال ۹۹ و ساخت سریال نوروزی «کامیون» بازمی‌گردد. حالا او با «نسخه آزمایشی» سریالی فانتزی را روی آنتن برده که ترکیبی از چهره‌های شناخته‌شده و بازیگران تازه‌نفس را در خود جای داده است. در ادامه، این سریال را از چند زاویه بررسی می‌کنیم.

کارگردانی؛ از گیشه سینما تا قاب تلویزیون

مسعود اطیابی در سینما با تهیه کنندگی و کارگردانی آثار کمدی پرفروش شناخته می شود. آثاری همچون «دینامیت»، «تگزاس»، «بخارست» و «هتل» از جمله فیلم‌هایی هستند که در سال‌های اخیر توانستند عنوان پرفروش‌ترین فیلم‌های سال را از آن خود کنند. اطیابی در عین حال با واکنش های مختلفی هم در سینما نسبت به کمدی هایش مواجه شده است.

«نسخه آزمایشی» که روزهای زوج از شبکه سه پخش می شود اثر جدید این کارگردان است که فضایی فانتزی دارد. این سریال یک ویژگی هم دارد که از شوخی های دوپهلو و گاه اروتیک اطیابی در سینما به دور است. این فضای فانتزی تلاش هم کرده به یک سریال کمدی اجتماعی نزدیک تر باشد و مخاطب را با دغدغه های جامعه امروز از بیکاری، تا هزینه های معیشتی، ویژگی های نسل زد و ... همراه کند.

اطیابی در این سریال سعی کرده از ایده فانتزی تقابل ربات ها و انسان ها و واکنش های این ۲ در موقعیت های مختلف بهره بگیرد. جذابیت این تقابل پیش از این در سریال «مسافران» رامبد جوان دیده شده بود.

ترکیب بازیگران؛ پیوند باسابقه‌ها و چهره‌های تازه

یکی از نقاط قوت «نسخه آزمایشی»، ترکیب بازیگران آن است. در کنار بازیگران باسابقه و شناخته‌شده‌ای مانند هومن برق‌نورد، محمد نادری، رویا میرعلمی، محمدرضا هدایتی و دیگر چهره‌های آشنا گروهی‌ از بازیگران ناشناخته و جوان نیز در سریال حضور دارند که اتفاقاً نقش‌های پررنگ و محوری را بر عهده گرفته‌اند.

میدان دادن به بازیگران تازه نفس، از وظایف تلویزیون است و فرصتی برای کشف استعدادهای جدید فراهم می‌کند. این ترکیب در سریال با نوعی تعادل هم همراه است چون در سال های اخیر در برخی سریال ها، تلویزیون آنقدر به سمت چهره های جدید رفته است که مخاطب کمتر دیگر چهره‌ها و بازیگران آشنا را در سریال ها می بیند.

قصه؛ روایتی فانتزی در دل واقعیت

قصه «نسخه آزمایشی» از یک فضای فانتزی برخوردار است و در کنار داستان رئال شخصیت‌های انسانی، ماجرای شخصیت‌های رباتیک را نیز پیش می‌برد. این ترکیب دوگانه، همانطور که گفته شد پیش از این در «مسافران» تجربه شده بود و آنجا هم به نوعی قرار بود این تقابل احساسات و رفتارهای انسانی از منظر شخصیت های فضایی دیده شود. اینجا ربات ها ساخته هومن برق نورد هستند و قرار است هوش مصنوعی در شمایل انسان در موقعیت های انسانی قرار بگیرد.

«نسخه آزمایشی» این بار به جای فضایی ها با چهار ربات انسان‌نما می‌خواهد نشان دهد درست و غلط احساسات و رفتارهای انسانی چگونه است و در موقعیت های مختلف چه واکنش هایی به دنبال دارد.

ورود ربات ها به قصه

قسمت نخست «نسخه آزمایشی» با ریتم خوبی شروع می‌شود و در همان دقایق ابتدایی، مخاطب را با فضای سریال همراه می‌کند. حضور هومن برق‌نورد در چند دقیقه اولیه چهره‌ای متفاوت از گریم و اکت او را نشان می‌دهد.

پس از این شروع، قصه به سمت خانواده‌ای می‌رود که زوج محمد نادری و رویا میرعلمی را در آن می‌بینیم. محور داستان درباره دختر این خانواده است که تا این لحظه خواستگاری برایش نیامده و همین موضوع، بهانه‌ای برای پیشبرد روایت می‌شود. این ماجرا به شکلی فانتزی پرداخت می‌شود و بعد هم در قسمت های بعدی تغییر خانه و همسایه شدن با ربات ها را می‌بینیم. ربات هایی که حالا در موقعیت های مختلفی که این خانواده با آن رو به رو می شوند درگیر اتفاقات شده و واکنش های آنها در قبال آداب معاشرت، تعارف، احساسات و … به تصویر کشیده می شود.

تجربه پخش سریال هایی چون «مسافران» و «روزی روزگاری مریخ» نشان می دهد که مخاطب از فضای فانتزی این سریال ها استقبال کرده است. هرچند تفاوت اینجاست که این بار به جای فضایی ها انسان ها با ربات ها و هوش مصنوعی انسان نما مواجه شده اند. مواجهه ای که سعی دارد نوعی فانتزی و کمدی را در دل خود خلق کند. با این حال باید دید «نسخه آزمایشی» می‌تواند در ادامه مسیر رضایت مخاطب سخت پسند این روزهای تلویزیون را به همراه داشته باشد؟