خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: اگر سری به روستای «چهکند» یا همان شهرک باقریه بزنیم، با انبوه خانه‌های تازه‌ساز روبه‌رو خواهیم شد؛ موضوعی که نشان‌دهنده جمعیت رو به رشد این منطقه و از طرف دیگر، نیازهای متعددی است که حضور خانواده‌ها، به‌ویژه جوانان، به دنبال دارد.

از جمله موضوعاتی که در مورد شهرک‌های اقماری باید به‌طور ویژه مدنظر قرار گیرد، تأمین وسایل حمل‌ونقل عمومی، خانه‌های بهداشت و داروخانه و از همه مهم‌تر، مراکز آموزشی، به‌ویژه برای دوره دبستان است.

خبرگزاری مهر خراسان جنوبی در سلسله گزارش‌هایی که در آن به مشکلات روستاها و شهرک‌های اقماری بیرجند پرداخته است، این بار به سراغ این منطقه از بیرجند رفته و از مردم آنجا درباره مطالبات و مشکلاتشان پرسیده است.

مشکل ورودی به «چهکند»

حمید هوشیاری از شهروندان بیرجندی که در «چهکند» زندگی می‌کند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یکی از مشکلات چهکند این است که ورودی جاده از سمت معصومیه، به‌ویژه در محدوده زیرگذر، مشکل دارد.

وی با اشاره به اینکه نبود بانک نیز در چهکند یکی از مشکلات اهالی است، گفت: همچنین در چهکند سرعت‌گیرها و آسفالت‌ها وضعیت بسیار نامناسبی دارند.

این شهروند خراسان جنوبی تصریح کرد: افرادی که در این نقطه از بیرجند زندگی می‌کنند، این گلایه‌ها را دارند و امیدوارند که گوش شنوایی برای دغدغه‌ها و مطالبات آن‌ها وجود داشته باشد.

زهرا نورانی از دیگر شهروندان خراسان جنوبی که در شهرک چهکند زندگی می‌کند، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مشکلات عمده این منطقه گفت: کمبود اتوبوس برای رفت‌وآمد به داخل شهر، به‌ویژه برای دانش‌آموزان، یکی از این مشکلات است؛ به‌طوری‌که در مجموع فقط یک اتوبوس وجود دارد.

یک اتوبوس برای همه اهالی «چهکند»

وی ادامه داد: این اتوبوس هر یک ساعت و ۲۰ دقیقه می‌آید و چون باید مسیر شمس‌آباد و حسین‌آباد را هم طی کند، وقت زیادی از شهروندان می‌گیرد.

نورانی افزود: از طرفی، از اتوبوس‌های فرسوده برای این مسیر استفاده می‌شود که در بسیاری از موارد خراب هستند.

این شهروند بیرجندی تصریح کرد: وجود سگ‌های ولگرد، کمبود فضای آموزشی، وجود چند متر جاده خاکی در ورودی جاده کمربندی که چندین بار به دهیاری و شورا گزارش شده، اما متأسفانه اقدامی صورت نگرفته است، از دیگر مشکلات این منطقه است.

نورانی ادامه داد: کمبود سالن ورزشی و امکانات تفریحی برای بانوان و وجود چاله‌ها و موانع زیاد در خیابان‌ها و بلوار ورودی چهکند که هنگام بارندگی مشکلات زیادی ایجاد می‌کنند، از دیگر چالش‌های زندگی در چهکند است.

بوی بد کشتارگاه آزاردهنده شده است

این شهروند بیرجندی تصریح کرد: بوی بدی که به گفته اهالی، هر روز صبح از کشتارگاه معصومیه به مشام می‌رسد و بسیار آزاردهنده است، از دیگر معضلات این منطقه به شمار می‌رود.

نورانی افزود: در همه این زمینه‌ها، پیگیری‌های دهیاری و شورا بسیار ضعیف بوده است.

محمدرضا احمدی از دیگر شهروندان بیرجندی که در «چهکند» زندگی می‌کند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: خدا برای کسی از اهالی «چهکند» نیاورد که ماشین شخصی نداشته باشد؛ چراکه در این صورت برای تردد به مرکز شهر به‌شدت با مشکل روبه‌رو می‌شود.

وی ادامه داد: علاوه بر این، تعداد مدارس در منطقه ما کم است و مدرسه مقطع دوم متوسطه هم ندارد که در این زمینه نیز باید تدبیری اندیشیده شود.

این شهروند بیرجندی گفت: در مواردی، دانش‌آموز دبیرستانی مجبور شده است که هر روز با اسنپ به مدرسه برود و برگردد که هزینه‌های زیادی بر دوش خانواده است.

مهدی بهترین، شهردار بیرجند، درباره بحث حمل‌ونقل در روستاها و شهرک‌های اقماری بیرجند در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مساحت بیرجند حدود چهار هزار و ۷۰۰ هکتار است که ۷۰۰ هکتار الحاقات جدید به آن اضافه شده است.

شهردار بیرجند تصریح کرد: بنا بر طرح جامع ترافیک، پیش از الحاقات ۷۰۰ هکتاری، بیرجند باید ۱۶۴ دستگاه اتوبوس می‌داشت، اما در حال حاضر تعداد اتوبوس‌های فعال شهر ما ۴۸ دستگاه است.

دهیاری‌ها باید هزینه خدمات‌دهی ناوگان حمل‌ونقل عمومی را بپردازند

بهترین تصریح کرد: در حال حاضر ما در بخش ناوگان اتوبوس‌رانی و حمل‌ونقل سه مشکل عمده داریم که یکی فرسوده بودن ناوگان بیرجند و بالا بودن عمر آن‌هاست؛ دوم، روستاها و شهرک‌های اقماری اطراف شهر و سوم، بحث دانشگاه‌های بیرجند است که باید به آن‌ها سرویس‌دهی شود.

وی گفت: بسیاری از روستاها مانند علی‌آباد، چهکند، دستگرد، امیرآباد و حاجی‌آباد از ما سرویس می‌گیرند، در حالی که خارج از محدوده شهری قرار دارند و با این شرایط، ما برای تأمین تعداد اتوبوس‌ها در خود شهر بیرجند نیز با مشکل روبه‌رو هستیم.

وی تصریح کرد: جلسه‌ای با حضور فرماندار بیرجند، دهیاران و شوراهای این روستاها داشتیم و مصوبه شورای شهر به آنان ابلاغ شد که بر مبنای آن، متناسب با خدماتی که ناوگان اتوبوس‌رانی بیرجند به این مناطق ارائه می‌دهد، باید هزینه آن را پرداخت کنند.

مهدی بذری، دهیار چهکند، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرداری به ما گفته است که چون «چهکند» و بسیاری دیگر از روستاهای حاشیه شهر بیرجند خارج از محدوده شهری هستند، باید هزینه مرتبط با سرویس‌دهی ناوگان حمل‌ونقل را بپردازند.

گلایه مردم «چهکند» از طولانی شدن مسیر ناوگان حمل‌ونقل

وی با اشاره به اینکه به نظر من این نگاه چندان منطقی نیست و من هم در جلسات این موضوع را مطرح کرده‌ام، گفت: گلایه مردم «چهکند» این است که «شمس‌آباد» و «حسین‌آباد» را هم در مسیر قرار داده‌اید که مسافت را طولانی کرده است و این گلایه را نمی‌توان با پول مرتفع کرد.

دهیار چهکند تصریح کرد: ورودی «چهکند» از طرف میدان سپاه و بلوار پیامبر اعظم آسفالت شده و مشکلی ندارد و برای ورودی از طرف معصومیه و پل شهرک نیز پیمانکار گرفته شده است تا وضعیت بهبود پیدا کند.

بذری اظهار کرد: مشکل دیگر، بوی بد کشتارگاه معصومیه است که هم اهالی «چهکند» و هم ساکنان سایت اداری را رنج می‌دهد. به مالک ابلاغ شده است که باید مکان را تغییر دهد که اجرایی شدن آن البته کمی زمان‌بر است.

«چهکند» مدرسه مقطع دوم متوسطه ندارد

وی ادامه داد: در مورد مراکز آموزشی نیز مشکل اصلی چهکند، نبود مدرسه مقطع دوم متوسطه است.

وقتی قیمت خانه‌ها در داخل شهر افزایش می‌یابد، به‌طور طبیعی بسیاری از مردم و به‌ویژه زوج‌های جوان برای خانه‌دار شدن به حاشیه شهر پناه می‌برند، اما نباید با عدم خدمت‌رسانی دقیق و به‌موقع به شهرک‌های اقماری و حاشیه‌های شهر بیرجند، خانه‌دار شدن را به کام آنان تلخ کرد.