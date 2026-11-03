خبرگزاری مهر - گروه ورزشی؛ محمد بیرامی: مسابقات بین‌المللی کاراته روسیه به‌عنوان یکی از میدان‌های تدارکاتی پیش از حضور تیم‌های ملی در رقابت‌های مهم جام جهانی، با نظر کادر فنی در دستور کار فدراسیون قرار گرفت؛ میدانی که قرار بود ضمن ارزیابی شرایط فنی ملی‌پوشان، نقاط ضعف و قوت تیم‌ها را نیز برای حضور در آوردگاه پیش رو مشخص کند.

فارغ از همراهان پرتعدادی که همچون بسیاری از سفرهای قبلی کاراته‌کاها را همراهی می‌کنند و ضرورت و میزان اثربخشی حضورشان جای تأمل دارد، بررسی نتایج ملی‌پوشان نشان می‌دهد که تیم ایران در هر سه بخش کاتا، کومیته بانوان و کومیته مردان، مسیر آسانی در جام جهانی پیش رو نخواهد داشت.

مردان؛ زنگ خطر پیش از رویارویی با قدرت‌های جهان

تیم ملی مردان در مرحله مقدماتی جام جهانی با تیم‌های استرالیا، مونته‌نگرو، الجزایر و چین هم‌گروه است؛ گروهی که روی کاغذ امکان صعود از آن وجود دارد، اما چالش اصلی ملی‌پوشان از مراحل بعدی آغاز خواهد شد؛ جایی که احتمال رویارویی با قدرت‌های برتر کاراته جهان وجود دارد.

شکست هر سه مدال‌آور ایران در بازی‌های آسیایی در رقابت‌های مسکو، یکی از نگران‌کننده‌ترین اتفاقات این مسابقات بود. باخت مرتضی نعمتی و مهدی عاشوری مقابل حریفان روس، آن هم با اختلاف امتیاز قابل توجه، بر ابعاد این نگرانی افزوده است؛ به‌ویژه آنکه احتمال تقابل دوباره با نمایندگان روسیه در مراحل حذفی جام جهانی نیز وجود دارد.

بدون تردید، کادر فنی تیم ملی در فرصت باقی‌مانده تا اعزام به چین باید تمرکز خود را بر شناسایی و برطرف کردن نقاط ضعف فنی و همچنین بازیابی آمادگی روحی ملی‌پوشان قرار دهد. در چنین شرایطی، از دست دادن حتی یک روز تمرین و آماده‌سازی می‌تواند هزینه‌ساز باشد.

بانوان؛ درخشش سعیدآبادی در سایه شکست‌های نگران‌کننده

در بخش بانوان، کسب مدال طلای فاطمه‌زهرا سعیدآبادی، ستاره این روزهای کاراته ایران، مهم‌ترین اتفاق مثبت بود؛ ورزشکاری که در ماه‌های اخیر بارها توانایی‌های خود را به نمایش گذاشته و کمتر میدان مهمی را بدون مدال ترک کرده است.

با این حال، شکست برخی از کاراته‌کاهای تأثیرگذار تیم، از جمله حیدری و برجعلی، از نکات نگران‌کننده عملکرد بانوان در مسکو بود. شاگردان پگاه زنگنه در جام جهانی با تیم‌های ایتالیا، مصر، شیلی و اتریش هم‌گروه هستند و برای عبور از مرحله مقدماتی نیز کار آسانی پیش رو ندارند.

نکته مهم دیگر، مصدومیت گلشادنژاد و غیبت او در رقابت‌های مسکو بود؛ اتفاقی که حضور این ملی‌پوش در جام جهانی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

این رقابت‌ها می‌توانست فرصت مناسبی برای آتوسا، کاراته‌کای ایران که به‌تازگی تغییر وزن داده است، باشد تا با شرایط وزن جدید و رقبای تازه خود بیشتر آشنا شود؛ فرصتی که به دلیل مصدومیت از دست رفت. گلشادنژاد یکی از مهره‌های اصلی و تأثیرگذار تیم ملی بانوان در مسیر رقابت‌های پیش روست و کادر فنی باید شرایطی فراهم کند تا او بدون دغدغه آسیب‌دیدگی و با آمادگی کامل در جام جهانی حاضر شود.

دومین دوره جام جهانی کاراته از ۲۹ آبان تا اول آذرماه به میزبانی شهر هانگژو چین برگزار خواهد شد. کادرهای فنی تیم‌های ملی کمتر از ۱۵ روز فرصت دارند تا با جمع‌بندی عملکرد ملی‌پوشان در مسکو، برنامه‌های آماده‌سازی خود را به مرحله اجرا برسانند.

نتایج مسکو اگرچه در قالب کسب ۱۲ مدال قابل ارزیابی است، اما فراتر از جدول مدال‌ها، نشانه‌هایی از ضعف و چالش‌های فنی در بخش‌های مختلف تیم ملی را آشکار کرد. حالا باید دید کادرهای فنی در فرصت محدود باقی‌مانده تا جام جهانی تا چه اندازه می‌توانند این کاستی‌ها را برطرف کنند؛ چرا که تکرار موفقیت دوره گذشته و دفاع از عنوان نایب‌قهرمانی، بدون رفع این نگرانی‌ها کار ساده‌ای نخواهد بود.