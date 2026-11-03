به مزارش خبرگزاری مهر، مرکز رسانه، بین‌الملل و نظارت عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد: شرکت دولتی صندوق توسعه حمل‌ونقل که در سال ۱۳۹۸ با سرمایه اولیه پیش‌بینی‌شده به میزان ۱۹ هزار میلیارد تومان و با هدف ایجاد سازوکار تجهیز و تأمین مالی برای توسعه زیرساخت‌ها و ناوگان حمل‌ونقل کشور تأسیس شده، با چالش‌های اساسی مواجه است.

از مجموع سرمایه اولیه پیش‌بینی‌شده، تا پایان سال ۱۴۰۴ هیچ مبلغی تأمین نشد و عدم وصول منابع بودجه‌ای، حذف عملیاتی ظرفیت تهاتر نفت و عدم واریز سود سهام و حقوق قانونی از سوی دستگاه‌ها و شرکت‌های مشمول، موجب تضعیف بنیه مالی صندوق شده است.

بدهی‌های معوق شرکت‌های مشمول پرداخت سود به صندوق از جمله شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران، شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای کشور، حداقل ۲ هزار میلیارد تومان است.

تداوم این وضعیت، علاوه بر انحراف صندوق از اهداف تأسیس، موجب تضعیف ظرفیت تأمین مالی توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل کشور خواهد شد.