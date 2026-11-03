خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ملایر تنها یک نام در نقشه نیست بلکه ملایر نام تلاقی صبر و هنر است جایی که دست‌های منبت‌کار نه تنها بر پیکره‌ی چوب که بر رگ‌های تاریخ و فرهنگ نقش می‌آفرینند.

در پهنه پهناور ایران هنر منبت‌کاری ملایر همچون نگینی در تاج اصالت می‌درخشد و اگر هنر تجلی هویت باشد، منبت‌کاری ملایر شناسنامه‌ی اصالت ایرانی است،

هنر منبت کاری میراثی است که از گذشتگان وام گرفته شده و در دستان مردمان ملایر بازآفرینی شده از نقش‌های اسلیمی که گویی از آسمان الهام گرفته‌اند تا گل‌های درخت و پیچ‌ و تاب‌های گیاهی که روح طبیعت را در خود حبس کرده‌اند همه و همه نشان از آن دارد که ملایر کانون تبلور زیبایی‌های ملموس سرزمین ما است.

وقتی از مرزهای وطن فراتر می‌رویم هنر ملایر به زبانی جهانی بدل می‌شود، در روزگاری که ماشین‌آلات بی‌روح، صنعت را از معنا تهی کرده‌اند، آثار منبت کاران ملایری همچون پیام رسانانی از قلمرو عشق و دقت به جهان عرضه می‌شوند و جهانیان در تماشای این آثار هنری تنها طرح و نقش نمی‌بینند بلکه آنها در پیچ‌ و تاب‌های چوب رقص انگشتان هنرمند و طنین صبری را می‌شنوند که در هیچ کارخانه‌ای یافت نمی‌شود.

هر قطعه مبلمان منبت شده سفری از ملایر به سوی گوشه‌های ده‌گانه جهان است، سفری که در آن هنر دست هنرمند ملایری برتری روح انسان بر ماشین را به رخ می‌کشد و مرزهای زبان و فرهنگ را در نوردیده و زیبایی را به زبان مشترک جهانی می‌رساند.

منبت کاران ملایری معماران رویاها و مجسمه سازانِ زمان هستند و هر ضربه‌ تیشه مکالمه‌ای میان قلب هنرمند و جان چوب است و این هنرمندان با نگاهی نافذ در میان گره‌های بی‌شکلِ چوب طرح‌های باشکوه را می‌بینند طرح‌هایی که برای دیگران پنهان است اما برای آنها چون رویا در دید قرار دارد.

ملایر در سال ۱۳۹۶ به عنوان شهر ملی مبلمان و در سال ۱۳۹۸ به عنوان شهر جهانی مبل و منبت انتخاب شد و این موفقیت حاصل یک کار تیمی و تلاش مجموعه‌ای از مسئولان و فعالان این حوزه بوده است.

باید به سمت بین‌المللی کردن جشنواره‌های مبلمان منبت برویم

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: یک رنسانسی در حوزه مبلمان منبت در سطح شهرستان ملایر اتفاق افتاد و آن ثبت ملی و جهانی این هنر-صنعت بود که توانست یک تحول کیفی و کمی در عرصه تولید مبلمان منبت ایجاد کند.

حجت‌الاسلام احد آزادی خواه افزود: قبل از ثبت جهانی مبلمان منبت ‌دهه‌های زیادی بود که این صنعت در شهرها و روستاهای ملایر فعال بود اما تحول عمیقی در این عرصه نمی‌دیدیم و فقط شاهد خام فروشی و چک‌های برگشتی فعالان این حوزه بودیم.

وی با بیان اینکه در ۲ سال گذشته ظرفیت سرشار ملایر در زمینه مبل و منبت به دنیا معرفی و زمینه برای رشد و بالندگیآن فراهم شد، اظهار کرد: اگر شاهد تبلیغات گسترده رسانه ملی برای مبل منبت ملایر و شاهد برگزاری بیش از ۷هفت دوره جشنواره ملی در حوزه مبلمان منبت هستیم، این وامدار ثبت ملی و جهانی شدن این هنر-صنعت است.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در دهه ۸۰ فقط سه یا چهار تا فروشگاه مبل منبت در ملایر وجود داشت، ادامه داد: بعد از ثبت جهانی و ملی مبلمان منبت یک خیزش بزرگ در این هنر-صنعت ایجاد شد و امروز شاهد هستیم که ۶۵۰ نمایشگاه متنوع مبلمان مربع در سطح شهرستان فعالیت می‌کنند و امروز مرجعیت ملایر در حوزه مبلمان منبت بر هیچکس پوشیده نیست.

حجت الاسلام آزادی‌خواه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه در حوزه فراملی کار نکرده بسیار زیادی در زمینه مبلمان منبت داریم، تصریح کرد: در حال حاضر بیش از ۱۵ کشور مهم مصرف کننده در حوزه مبل و منبت وجود دارند و تنها رقیب ما از بین این کشورها ترکیه است.

وی با بیان اینکه ما چاره‌ای نداریم که برای رونق اقتصادی بیشتر باید جشنواره‌های مبلمان منبت خود را در سطح بین‌المللی برگزار کنیم، افزود: امروز صنعتگران مبل و منبت و متخصصین این حوزه به این نتیجه رسیده‌اند که برای تصاحب بازارهای جهانی، جذب سرمایه‌گذار و رونق اقتصادی باید به سمت بین‌المللی کردن جشنواره‌های مبلمان منبت برویم تا درهای بازارهای جهانی به روی خرید مبل و منبت ملایر باز شود و فعالان این حوزه از این دریچه ارتزاق بیشتری داشته باشند.

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحول صنعت مبل و منبت در ملایر، افزود: در گذشته منبت کاران بیشتر در بخش تولید خام فعالیت داشتند و مراحل بعدی تولید و عرضه در اختیار آنها نبود اما امروز حدود ۶۵۰ نمایشگاه در شهرستان فعال است و این موضوع نشان دهنده ایجاد ارزش افزوده قابل توجه در این صنعت است.

وی جشنواره‌ها را یکی از مزیت‌های نسبی ملایر دانست و تاکید کرد: این رویدادها باید به بستری برای معرفی ظرفیت‌های شهرستان ملایر، توسعه گردشگری و جذب گردشگران از نقاط مختلف کشور و در ادامه از خارج کشور تبدیل شوند.

فعالیت ۱۲ هزار و ۳۰۰ صنعتگر در حوزه مبل و منبت ملایر

فرماندار ملایر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مسیر سپری شده برای جهانی شدن هنر مبل و منبت شهرستان ملایر، گفت: ملایر در سال ۱۳۹۶ با تلاش و پیگیری‌های انجام شده عنوان شهر ملی منبت را به دست آورد و در ادامه این مسیر سال ۱۳۹۸ عنوان شهر جهانی را کسب کرد.

سعید کتابی با اشاره به گستردگی فعالیت‌های اقتصادی و هنری صنعت مبل و منبت در شهرستان ملایر، گفت: در حال حاضر ۱۲ هزار و ۳۰۰ صنعتگر در حوزه مبل و منبت فعالیت دارند و ۲۵ درصد هنرمندان و شاغلان صنایع دستی استان همدان در ملایر مشغول هستند.

وی ادامه داد: بیش از ۳۰ هزار نفر در صنعت مبل و منبت ملایر فعالیت می‌کنند و بیش از ۳۵۰ کارگاه فعال در این شهرستان وجود دارد و از طرفی دانشگاه‌های ملایر دارای پژوهشکده مبل و منبت هستند که می‌تواند در مسیر توسعه علمی این صنعت نقش موثری داشته باشد.

فرماندار ملایر ارتقای کیفیت تولیدات را یکی از الزامات تداوم موفقیت این صنعت دانست و بیان کرد: فعالان مبل و منبت باید در زمینه‌هایی همچون تنوع محصولات، برندینگ، بسته‌بندی، طراحی و خدمات پس از فروش بیش از گذشته فعالیت کنند و تولیدات خود را متناسب با نیاز و سلیقه مشتریان ارتقا دهند.

۶۵ درصد مبل و منبت کشور هنر دست منبت کاران ملایری است

رئیس اتحادیه درودگران مبل و منبت ملایر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر نیز با بیان اینکه سه هزار میلیارد تومان در سال گذشته رهاورد فروش هنر-صنعت مبلمان منبت در جشنواره ملی برای شهرستان بوده است، افزود: متاسفانه امسال با چالش گران شدن ۳۰۰ تا ۷۰۰ درصدی در مواد اولیه تولید مبل منبت مواجه شده‌ایم که این امر بر روی قیمت تمام شده مبلمان تاثیر مستقیم گذاشته است.

وی با بیان اینکه تقریبا مبل به کالای لوکس تبدیل شده و از سبد خانوارهای متوسط به پایین حذف شده است، افزود: نهایت تلاش ما و ۶۰۰ واحد نمایشگاهی و تولیدی شهرستان این است که چرخه تولید مبلمان ملایر همچنان فعال باقی بماند.

اشتغال ۴۰ هزار نفر در زنجیره مبل و منبت ملایر

رئیس اتحادیه درودگران مبل و منبت ملایر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر ۶ هزار واحد تولیدی ثبت شده در حوزه مبل منبت فعالیت می‌کنند، افزود: ۴۰ هزار نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم در این هنر -صنعت فعال هستند و ۶۵ درصد کل مبلمان کشور در شهرستان ملایر تولید می‌شود و سهم اشتغال ملایر در این حوزه ۳۳ درصد از کل اشتغال شهرستان است.

کریمی همچنین از اشتغال یک هزار و ۲۰۰ بانوی سرپرست خانوار ملایری در حوزه تولید هنر- صنعت مبل منبت در تمامی شاخه‌ها به ویژه منبت ریز و ساخت تابلوها و جعبه‌های جواهر خبر داد و گفت: محصولات تولیدی به دست این خانم‌ها فروش بسیار خوبی دارد.

رئیس اتحادیه مبل و منبت ملایر با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر در دانشگاه آزاد واحد اسلامی ملایر و دانشگاه ملی رشته‌های تخصصی مبل و منبت تدریس می‌شود که نقش مهمی در ارتقای کیفیت و طراحی‌های محصولات دارد، گفت: در حال حاضر یک هزار و ۲۰۰ کارگاه رنگ‌کاری در سطح شهرستان فعال هستند.

وی خاطرنشان کرد: با تلاش‌های انجام شده میزان تولید و اشتغال ما در حوزه مبل و منبت افزایش چشمگیری داشته است و ارزش افزوده و ارزآوری خوبی برای شهرستان به ارمغان آمده و محصولات تولیدی ما به کشورهای حوزه خلیج فارس صادر می‌شود.

بی تردید ملایر با تکیه بر اصالت هنری، تلاش چند هزار صنعتگر و به ویژه دستاوردهای ارزشمند ثبت ملی و جهانی توانسته به قطب اصلی تولید مبلمان کشور تبدیل شود و سهم ۶۵ درصدی از تولیدات این حوزه و اشتغالزایی مستقیم و غیرمستقیم برای ۴۰ هزار نفر گواهی بر جایگاه بی‌بدیل این صنعت در اقتصاد و اشتغال منطقه است اما با وجود این ظرفیت‌های بی‌نظیر و نقش‌آفرینی موثر اقشار مختلف از جمله بانوان سرپرست خانوار چالش‌هایی نظیر جهش قیمت مواد اولیه خطر تبدیل شدن مبل به کالایی لوکس و خروج آن از سبد خرید خانوارهای متوسط نیازمند حمایت جدی و تدابیر کارگشا است. از سوی دیگر تاکید مسئولان و فعالان این حوزه بر عبور از خام فروشی، توسعه برندینگ، ارتقای بسته‌بندی و خدمات پس از فروش و در نهایت گام برداشتن به سوی بین‌المللی کردن جشنواره‌ها و تسخیر بازارهای هدف منطقه‌ای و جهانی نقشه راه روشنی را برای تداوم بالندگی و ارزش آفرینی هرچه بیشتر مبل و منبت ملایر ترسیم می‌کند.