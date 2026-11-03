حجت‌الاسلام عباس خرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، از مشخص شدن مسیرهای راهپیمایی بزرگ ۱۳ آبان در ۶۴ نقطه شهری و روستایی استان سمنان خبر داد و اظهار کرد: راهپیمایی یوم‌الله ۱۳ آبان در مرکز استان ساعت ۹ صبح از میدان سعدی به سمت میدان امام خمینی (ره) و در شاهرود از ابتدای خیابان ۲۲ بهمن تا مسجد قرآن برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم در دامغان ساعت ۹ صبح از میدان شاهچراغی به سمت میدان شهدا و در میامی از میدان بسیج تا میدان امام رضا (ع) برگزار خواهد شد. همچنین مراسم استکبارستیزی در گرمسار ساعت ۱۰ صبح به‌صورت تجمع در میدان امام خمینی (ره) برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به برنامه راهپیمایی در دیگر شهرهای استان گفت: این مراسم در مهدیشهر ساعت ۹:۳۰ صبح از میدان امام رضا (ع) به سمت میدان نماز، در آرادان ساعت ۹ صبح از میدان ساعت تا پارک شهروند و در سرخه ساعت ۱۰ صبح از مسجد امام هادی (ع) تا پارک ۱۳ آبان برگزار خواهد شد.

خرمیان ادامه داد: راهپیمایی ۱۳ آبان در بسطام ساعت ۹:۳۰ صبح از بخشداری تا امامزاده محمد (ع)، در مجن ساعت ۹:۳۰ صبح از مسجد امام حسین (ع) تا گلزار شهدا، در بیارجمند ساعت ۱۰ صبح از میدان قدس تا میدان امام علی (ع) و در رویان ساعت ۹:۳۰ صبح از درمانگاه تا میدان امام حسین (ع) برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در ایوانکی نیز این مراسم ساعت ۱۰:۳۰ صبح به‌صورت اجتماع در میدان امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد. همچنین راهپیمایی در شهمیرزاد ساعت ۱۰ صبح از میدان ولیعصر (عج) تا میدان امام خمینی (ره)، در درجزین ساعت ۹:۳۰ صبح از مدرسه شهید کلاهی تا مسجد قائم (عج) و در لاسجرد ساعت ۱۰ صبح از مدرسه شجره طیبه تا گلزار شهدا برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به برنامه راهپیمایی در امیریه بیان کرد: این مراسم ساعت ۱۰:۳۰ صبح از میدان شهدا تا حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) برگزار می‌شود.

خرمیان با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان در دیباج ساعت ۱۰:۳۰ صبح از چهارراه شهدا تا مصلای امام خامنه‌ای برگزار خواهد شد، گفت: در کلاته‌رودبار نیز این مراسم ساعت ۱۱ صبح از میدان شهدا به سمت میدان امام خمینی (ره) و در کلاته‌خیج ساعت ۱۰ صبح از میدان امام حسین (ع) تا شهرداری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به حضور دانش‌آموزان و دانشجویان در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی اظهار کرد: مراسم ۱۳ آبان در روستاهای استان نیز با حضور مردم متدین و شهیدپرور برگزار خواهد شد.

خرمیان در تشریح برخی از مسیرهای روستایی این مراسم گفت: راهپیمایی در نعیم‌آباد ساعت ۱۰:۳۰ صبح از میدان امام حسین (ع) تا انتهای بلوار امام حسین (ع) و در ابرسج ساعت ۱۰ صبح از مدرسه عشایری سعدی تا گلزار شهدای پایین برگزار می‌شود.

وی افزود: در کلاته‌سادات، راهپیمایی ساعت ۱۰ صبح از میدان حر تا مسجد صاحب‌الزمان (عج)، در ری‌آباد ساعت ۱۰ صبح از امامزاده عبدالله (ع) تا آرامستان روستا و در شیف‌آباد ساعت ۹ صبح از مدرسه ابتدایی تا حسینیه برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان ادامه داد: در محمدآباد سرحد نیز این مراسم ساعت ۸ صبح از میدان امام حسین (ع) تا گلزار شهدا برگزار می‌شود.

خرمیان با بیان اینکه راهپیمایی ۱۳ آبان در قلعه‌بالا ساعت ۱۰ صبح از مسجد صاحب‌الزمان (عج) تا گلزار شهدا برگزار خواهد شد، گفت: در مومن‌آباد دامغان نیز این مراسم ساعت ۱۰ صبح از مدرسه تا حسینیه و در زمان‌آباد از مدرسه کمیل تا مسجد امام حسن (ع) برگزار می‌شود.

وی اضافه کرد: در احمدآباد نیز راهپیمایی ۱۳ آبان از پایگاه محلاتی تا مسجد امام حسین (ع) برگزار خواهد شد.