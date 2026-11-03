به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علم و فرهنگ، شیرین گیلکی با اشاره به ضرورت برگزاری این رویداد اظهار کرد: با توجه به تحولات سریع فناوری هوش مصنوعی و تأثیر گسترده آن بر صنایع مختلف، به‌ویژه صنعت ارتباطات و مخابرات، ضروری است ظرفیت‌های این فناوری برای حل مسائل، افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات صنعت تلکام بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: هدف از برگزاری رویداد هوش مصنوعی در تلکام، ایجاد بستری برای تعامل میان دانشگاه‌ها، شرکت‌های فناور، فعالان صنعت مخابرات و متخصصان حوزه هوش مصنوعی و فراهم کردن زمینه تبدیل ایده‌ها و دستاوردهای علمی به راهکارهای کاربردی است. در واقع، تلاش داریم با نزدیک کردن ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور به نیازهای واقعی صنعت، مسیر توسعه فناوری‌های بومی و کاربردی را هموار کنیم.

دانشگاه علم و فرهنگ؛ حامی توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه

سرپرست پژوهشکده فناوری اطلاعات جهاد دانشگاهی با اشاره به نقش دانشگاه علم و فرهنگ در برگزاری این رویداد گفت: دانشگاه‌ها از مهم‌ترین ارکان توسعه فناوری، تربیت نیروی انسانی متخصص و پاسخ‌گویی به نیازهای فناورانه کشور هستند. از این منظر، حمایت و میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ از رویداد هوش مصنوعی در تلکام، فرصتی ارزشمند برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاهی در مسیر توسعه فناوری‌های هوشمند و تقویت ارتباط میان دانشگاه و صنعت است.

علمی قرار دهد تا پژوهش‌ها در مسیر پاسخ‌گویی به نیازهای واقعی هدایت شوند.

گیلکی تصریح کرد: دانشگاه علم و فرهنگ با ظرفیت تخصصی خود در حوزه هوش مصنوعی و حمایت از این رویداد می‌تواند در تقویت این ارتباط نقش مهمی داشته باشد.

وی افزود: امیدواریم با همراهی دانشگاه علم و فرهنگ، بهره‌گیری از ظرفیت دانشکده هوش مصنوعی و استفاده از بستر تفاهم‌نامه همکاری، ارتباطات ایجادشده در این رویداد به تعریف پروژه‌های مشترک، توسعه راهکارهای بومی و اجرای طرح‌های کاربردی در صنعت تلکام منجر شود.

گیلکی تأکید کرد: مهم‌ترین دستاورد مورد انتظار ما، نزدیک‌تر شدن ظرفیت‌های علمی و پژوهشی کشور به نیازهای واقعی صنعت و فراهم شدن زمینه استفاده از توان متخصصان داخلی برای توسعه فناوری‌های هوشمند است. امیدواریم این رویداد نقطه شروعی برای همکاری‌های گسترده‌تر و مستمر میان دانشگاه علم و فرهنگ، جهاد دانشگاهی و فعالان صنعت ارتباطات و مخابرات باشد.