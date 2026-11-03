به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان شمالی، طاهر رستمی در جلسه هماهنگی برگزاری اجلاسیه شهدای هنرمند خراسان شمالی اظهار کرد: همه ما خادم شهدا هستیم و زندگی و امنیت امروزمان را مدیون خون پاک آنان هستیم.

وی افزود: برگزاری اجلاسیه‌ها و یادمان‌های شهدا، فرصتی برای بازخوانی رشادت‌ها و ازخودگذشتگی‌های شهیدان و انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل جوان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار خراسان شمالی با اشاره به وجود ۴۵ شهید هنرمند در این استان تصریح کرد: اجلاسیه شهدای هنرمند باید با محتوایی فاخر برگزار شود و ابعاد مختلف زندگی، اندیشه و نقش فرهنگی و هنری آنان به جامعه معرفی شود.

رستمی بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای خراسان شمالی تأکید کرد و گفت: باید از توان انجمن‌های هنری و مجموعه‌های فرهنگی برای اطلاع‌رسانی گسترده و جلب مشارکت فعال در برگزاری این رویداد استفاده کنیم.