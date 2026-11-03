به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، در پانزدهمین جلسه این شورا در سال ۱۴۰۵، با تشریح مصوبات این نشست اظهار کرد: در این جلسه چهار دستور کار مورد بررسی قرار گرفت که نخستین دستور کار به بررسی ضوابط ساخت‌وساز در عرصه‌های در معرض فرونشست زمین اختصاص داشت. این ضوابط از سوی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی تهیه شده است.

وی با اشاره به گسترش پدیده فرونشست زمین در سال‌های اخیر در کشور گفت: فرونشست به دلایل مختلفی رخ می‌دهد و ساخت‌وساز در محدوده‌های متأثر از این پدیده با محدودیت‌هایی همراه است؛ ازاین‌رو، اجرای طرح‌های ساختمانی در این مناطق باید با رعایت ملاحظات و ضوابط مشخصی انجام شود تا کیفیت ساخت و تاب‌آوری ساختمان‌ها در برابر حوادث احتمالی تضمین شود.

تعیین محدوده‌های فرونشستی و ضوابط ساخت‌وساز

براساس اعلام وزارت راه و شهرسازی، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با تشریح دو محور اصلی بررسی‌شده در این زمینه بیان کرد: محور نخست به شناسایی و تعیین محدوده‌های فرونشستی اختصاص داشت. این محدوده‌ها براساس قانون از سوی سازمان نقشه‌برداری کشور تعیین و در سامانه مربوط بارگذاری می‌شوند.

به گفته کاظمیان، محدوده‌های اعلام‌شده، ملاک شناسایی و تعیین پهنه‌هایی هستند که در حال حاضر با فرونشست مواجه‌اند یا در سال‌های آینده در معرض این پدیده قرار خواهند گرفت و اطلاعات مربوط به آن‌ها در حال حاضر نیز قابل استفاده است.

وی ادامه داد: محور دوم به تعیین ضوابط ساخت‌وساز در این عرصه‌ها مربوط می‌شود. در این بخش مشخص خواهد شد که ساخت‌وساز در چه شرایطی امکان‌پذیر است، چه محدودیت‌هایی باید رعایت شود و در صورت مجاز بودن ساخت‌وساز، میزان بارگذاری در هر محدوده براساس چه ضوابطی تعیین خواهد شد.

کاظمیان با اشاره به ضرورت توسعه شهری و تأمین مسکن در کنار مقابله با فرونشست زمین افزود: با توجه به اینکه بخش‌هایی از کشور با فرونشست‌های گسترده مواجه‌اند و از سوی دیگر به توسعه شهری و تأمین مسکن نیاز دارند، تدوین این ضوابط امکان انجام ساخت‌وساز را با رعایت الزامات فنی، ایمنی و ملاحظات محیطی و طبیعی فراهم می‌کند.

وی تأکید کرد: در محدوده‌هایی که براساس ضوابط، ساخت‌وساز در آن‌ها ممنوع اعلام شود، این ممنوعیت باید به‌صورت قاطع اعمال شود و اجازه هیچ‌گونه ساخت‌وسازی داده نشود.

گلستان، خراسان رضوی، فارس و تهران در میان استان‌های دارای بیشترین فرونشست

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره استان‌های دارای بیشترین میزان فرونشست زمین اظهار کرد: براساس آمار، بیشترین میزان فرونشست در استان‌های گلستان، خراسان رضوی، فارس و تهران مشاهده می‌شود؛ هرچند تمامی استان‌های کشور با شدت و ضعف متفاوت با این پدیده مواجه‌اند.

وی افزود: در استان تهران نیز فرونشست زمین بیشتر در بخش‌های جنوبی و غربی مشاهده می‌شود.

تصویب بخشی از اراضی پیشنهادی مسکن حمایتی در اردبیل

کاظمیان با اشاره به مصوبات دوم و سوم پانزدهمین جلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره تأمین زمین برای مسکن حمایتی در شهر اردبیل گفت: با توجه به نیازهای موجود و ثبت‌نام‌های انجام‌شده در حوزه مسکن حمایتی، دو قطعه زمین برای این منظور پیشنهاد شده بود.

وی با اشاره به قطعه نخست به مساحت ۳۲۰ هکتار در اراضی ملاباشی اردبیل تصریح کرد: این پیشنهاد پس از بررسی در کمیته فنی و با لحاظ دو ملاحظه، از جمله انطباق با محدوده کنارگذر و رعایت الزامات مربوط به آن، به تصویب رسید.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درباره قطعه دوم نیز گفت: این زمین به مساحت ۲۲۴ هکتار مورد بررسی قرار گرفت و بخشی از اراضی که ملاحظات موردنظر در آن رعایت شده و در محدوده داخلی کنارگذر، به سمت بافت شهری موجود قرار دارد، در جلسه امروز به تصویب رسید.

کاظمیان افزود: تعیین تکلیف سایر اراضی به بررسی طرح جامع شهر اردبیل موکول شده است که طی چند ماه آینده در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی خواهد شد.

وی با اشاره به ضرورت ورود سریع اراضی الحاق‌شده به محدوده شهرها به چرخه ساخت‌وساز تأکید کرد: در این زمینه باید تمهیدات لازم برای حداکثرسازی امکان ساخت‌وساز و جلوگیری از خالی ماندن این اراضی پیش‌بینی شود تا زمین‌های الحاق‌شده در کوتاه‌ترین زمان وارد چرخه ساخت‌وساز شوند.

تدوین طرح یکپارچه بلندمرتبه‌سازی در مازندران

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران از تدوین طرح یکپارچه بلندمرتبه‌سازی در استان مازندران خبر داد و گفت: این طرح با هدف ساماندهی تقاضاهای ساخت‌وساز و تعیین محدوده‌های مجاز بلندمرتبه‌سازی تهیه می‌شود و پیش‌بینی می‌شود طی یک ماه آینده برای بررسی به شورای عالی ارائه شود.

غلامرضا کاظمیان، دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، با اشاره به چهارمین دستور کار پانزدهمین جلسه این شورا در سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: این دستور کار به بررسی پیشنهاد ساخت یک هتل در شهرستان نوشهر استان مازندران اختصاص داشت. در این استان، دو موضوع به‌صورت هم‌زمان در حال پیگیری است که اولویت نخست، تهیه طرح یکپارچه بلندمرتبه‌سازی در سطح استان مازندران است.

وی توضیح داد: هدف از تهیه این طرح، پاسخ‌گویی به تقاضاهای ساخت‌وساز و هدایت آن‌ها به محدوده‌های مشخص و محدود است. همچنین باید پهنه‌هایی که امکان بلندمرتبه‌سازی در آن‌ها وجود ندارد، به‌روشنی تعیین شوند تا شهروندان، گردشگران، سرمایه‌گذاران و فعالان حوزه ساخت‌وساز از محدوده‌های مجاز و غیرمجاز اطلاع داشته باشند.

کاظمیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تهیه این طرح اظهار کرد: طرح یکپارچه بلندمرتبه‌سازی مازندران به‌زودی برای بررسی به شورای عالی شهرسازی و معماری ارائه خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود طی یک ماه آینده به شورا برسد.

وی یادآور شد: پس از دریافت طرح، بررسی‌های لازم در کمیته فنی انجام و موضوع برای تصمیم‌گیری به شورای عالی ارائه می‌شود. با توجه به اولویت این موضوع، تلاش خواهد شد بررسی آن با سرعت و حتی خارج از نوبت انجام شود.

دبیر شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با بیان اینکه در این طرح ابعاد مختلف ساخت‌وساز در استان مورد توجه قرار می‌گیرد، گفت: هدف، برنامه‌ریزی و هدایت ساخت‌وساز به‌گونه‌ای است که ضمن جذب سرمایه، ضوابط و ملاحظات محیطی و طبیعی استان نیز رعایت شود.

کاظمیان در پایان خاطرنشان کرد: این طرح کاربری‌های مختلف از جمله مسکونی و گردشگری را در بر می‌گیرد، اما اولویت استان مازندران در حوزه بلندمرتبه‌سازی بیشتر با کاربری گردشگری خواهد بود و سایر نیازها نیز متناسب با موضوع مورد توجه قرار می‌گیرند.