به گزارش خبرنگار مهر، دقایقی پیش جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۱۲ آبان ماه) مجلس شورای اسلامی به ریاست محمدباقر قالیباف در محل صحن مجلس آغاز شده است.

دستورکار این جلسه به شرح زیر است:

سوال روح‌الله نجابت، نماینده شیراز و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر آموزش و پرورش

گزارش کمیسیون عمران در مورد «ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول در خصوص گذرگاه‌های مرزی و ترانزیتی با تمرکز بر روان‌سازی و تسهیل عبور و مرور ناوگان حمل و نقل بار» (از وزیر راه و شهرسازی و وزیر امور اقتصادی و دارایی دعوت به عمل آمده است.)

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد تصویب تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های ملی، پاسارگاد، پارسیان، مهر، آینده و دی

انتخابات نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شوراها