به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع تخصصی انرژی، آخرین قیمت‌های جهانی انواع نفت خام و حامل‌های انرژی در بازارهای بین‌المللی به شرح زیر ثبت و اعلام شد:

بر این اساس، قیمت نفت خام WTI (دبلیوتی‌آی) معادل ۹۷.۴۷ دلار با افزایش ۱.۰۱ دلاری (معادل ۱.۰۵ درصد) و قیمت نفت خام برنت معادل ۱۰۵.۸ دلار با رشد ۱.۰۳ دلاری (معادل ۰.۹۸ درصد) معامله شد. همچنین نفت مربی (Murban Crude) با قیمت ۱۰۵.۳ دلار و کاهش ۱۳.۴۰ دلاری (معادل ۱۱.۲۹ درصد)، گاز طبیعی با قیمت ۲.۸۷۹ دلار و افزایش ۰.۰۲۳ دلاری (معادل ۰.۸۱ درصد)، بنزین با قیمت ۲.۹۲۴ دلار با رشد ۰.۰۲۴ دلاری (معادل ۰.۸۱ درصد) و نفت کوره یا همان روغن گرمایشی (Heating Oil) با قیمت ۴.۴۵۲ دلار همراه با افزایش ۰.۰۳۰ دلاری (معادل ۰.۶۹ درصد) در بازار دادوستد شدند.

علاوه بر این، شاخص نفت WTI میدلند با نرخ ۹۷.۰۲ دلار بدون تغییر، سبد نفتی اوپک (Opec Basket) با قیمت ۱۱۵.۹ دلار و افزایش ۳.۰۱ دلاری (معادل ۲.۶۷ درصد) و سبد نفتی هند (Indian Basket) با قیمت ۱۱۸.۷ دلار و رشد ۴.۱۴ دلاری (معادل ۳.۶۱ درصد) گزارش شدند.